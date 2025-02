Trump dice que habrá una reunión de alto nivel entre EEUU, Rusia y Ucrania, pero Kyiv descarta hablar con los rusos en Múnich

Ucrania aseguró este jueves que no hay conversaciones previstas con Rusia en la Conferencia de Seguridad de Múnich que empieza este viernes en esa ciudad alemana, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, hablara de una reunión de alto nivel entre representantes de Washington, Moscú y Kiev.

"Ahora mismo, no hay nada sobre la mesa. No hay conversaciones previstas con los rusos en Múnich", declaró Dmitró Litvin, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al periódico Kyiv Independent y a la agencia UNIAN.

Recalcó que la posición de Ucrania no ha cambiado, ya que el país invadido por Rusia hace casi tres años "debe hablar primero con Estados Unidos" y además "Europa debe formar parte de cualquier conversación seria para una paz genuina y duradera".

"Solo una posición coordinada y unificada debe estar sobre la mesa para las conversaciones con los rusos. No nos reunimos con los rusos en una mesa vacía", enfatizó, según el Kyiv Independent. Poco antes, Trump dijo que el viernes tendrá lugar en Múnich una reunión entre representantes de alto nivel de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, aunque no dio más detalles. Rusia no está invitada a la Conferencia de Seguridad de Múnich a priori.

"Habrá una reunión en Múnich. Rusia estará allí con nuestra gente. Por cierto, Ucrania también está invitada. No estoy seguro exactamente de quién estará allí de cada país, pero habrá gente de alto nivel de Rusia, Ucrania y Estados Unidos", dijo Trump en el Despacho Oval.

Por ahora se sabe que el viernes tendrá lugar un encuentro entre Zelenski y el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, en Múnich, al que también acompaña el secretario de Estado, Marco Rubio. El miércoles, Trump conversó primero por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y después con Zelenski.

Después anunció que el jefe del Kremlin había aceptado llegar a un acuerdo para iniciar "negociaciones inmediatas" con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Zelenski dijo que nadie quiere más la paz que Ucrania, un mensaje que también difundió el presidente estadounidense.

Ese mismo día, Trump afirmó que la aspiración de Ucrania a formar parte de la OTAN no es "práctica" y consideró "poco probable" que el país logre recuperar todo el territorio que Rusia le ha arrebatado desde 2014, en el que se incluye la anexionada península de Crimea.

Zelenski dijo al respecto del posible cese de territorio en una entrevista esta semana al diario británico The Guardian que su intención es "intercambiar un territorio por otro", en una posible referencia a la región rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas aún controlan unos 500 kilómetros cuadrados, según afirmó este jueves el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.

Eso sí, el mandatario ucraniano añadió que no sabe qué parte de las tierras ocupadas por Rusia pediría Ucrania a cambio. Las tropas del Kremlin ocupan casi en su totalidad la región oriental de Lugansk, buena parte de la de Donetsk, también en el este, y se han anexionado además las provincias de Jersón y Zaporiyia, aunque solo los controla parcialmente.