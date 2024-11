Una niña salvadoreña de dos años que viajaba sola, la cara de los menores migrantes que tratan de llegar a EEUU

Una niña de dos años procedente de El Salvador y detenida en la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en la última imagen del drama migratorio que se vive en América. Viajaba sola y únicamente llevaba como equipaje con un pósit en el que figuraban un nombre y un número de teléfono. Con ella han sido arrestados otros 60 menores que trataban de cruzar al país norteamericano antes de que Donald Trump ocupase su cargo de presidente, debido a las políticas represivas de su anterior mandato.

En un vídeo difundido por la patrulla fronteriza, un agente le pregunta a la niña: "¿Vienes sola?", a lo que la niña contesta que "sí". "¿Cuántos años tienes?", vuelve a preguntar y la pequeña responde: "Dos años". Por último, el oficial insiste: "¿A dónde vas?", la réplica es sobrecogedora: "Con mami y con papi", quienes ya han atravesado la frontera.

Los testimonios del resto de arrestados no son menos crudos: "Soy de Ecuador, tengo 17 años y voy para California", "Soy de Ecuador, tengo 17 y voy para New Jersey", "Yo me llamo Cheda, tengo 4 años", "Soy de Honduras, tengo 12 años y voy para Meryland", "Soy de Guatemala tengo 16 años y voy para Carolina del Norte".

Pese a ser de distintas procedencias y a tener distintas edades, todos comparten un mismo objetivo, llegar a Estados Unidos antes de la investidura de Trump, quien en su anterior etapa como presidente se dedicó a enjaular y separar a los menores de sus padres. Y para ello están dispuestos a someterse a estas travesías en las que nadie garantiza su seguridad, en las que se exponen a la explotación infantil y en las que en muchos casos acaban desaparecidos.