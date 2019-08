La fotografía de un hombre negro, esposado y atado con una cuerda mientras dos agentes de policía montados a caballo le llevan detenido a comisaría ha desatado la polémica en Estados Unidos.

La escena se ha producido en Galveston, Texas, y ha sido muy criticada por su simbolismo racista. Adrienne Bell, política demócrata, ha lamentado lo ocurrido en Twitter asegurando que ha suscitado el enojo, el asco y las preguntas de la comunidad.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH