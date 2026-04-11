Dos heridos tras un apuñalamiento múltiple en la estación de Grand Central de Nueva York: el agresor ha sido abatido

Zona en la que ha tenido lugar el apuñalamiento múltiple en la estación de metro Grand Central de Nueva York.

¿Qué ha pasado? Un funcionario municipal ha afirmado a la cadena CNN que agentes de la Policía neoyorquina han abierto fuego contra el atacante. Este portaba un machete, ha ignorado las órdenes de soltar el arma y se ha abalanzado sobre ellos.

La Policía de Nueva York abatió a tiros a un individuo que apuñaló al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro. Según CNN, el agresor, armado con un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, quienes abrieron fuego. El atacante falleció por las heridas y dos de los heridos fueron trasladados al Hospital de Bellevue en estado crítico. El incidente ocurrió a las 9.50 hora local en una concurrida estación de Manhattan. La Policía investiga los hechos, sin indicios de terrorismo, y los trenes han sido desviados para facilitar la investigación.

La Policía de Nueva York ha abatido este sábado a tiros a una persona que ha apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, según ha informado la cadena CNN.

Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ha ignorado las órdenes de soltar el arma y se ha abalanzado sobre los agentes, que han abierto fuego.

El agresor ha fallecido a causa de las heridas y el Departamento de Bomberos ha informado de que dos de las víctimas han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital de Bellevue de Manhattan en estado crítico.

La Policía de Nueva York en la estación de Grand Central, donde ha tenido lugar un apuñalamiento múltiple.

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

Asimismo, la Policía neoyorquina sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado del desvio de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha explicado que el Departamento de Policía publicará las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que dispararon al atacante. "Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia", ha dicho en un mensaje en redes.

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