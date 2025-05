Ketamina, hongos psicodélicos, éxtasis... la salida de Musk de la Administración Trump desata rumores sobre el empresario

Según The New York Times

La entrada y sorpresiva salida de Elon Musk en la Administración Trump no ha estado, ni en un solo momento, carente de polémica. El magnate y hombre más rico del mundo llegó al Gobierno republicano de Estados Unidos para blandir una motosierra en pro del saneamiento económico del país a través de los despidos del funcionariado.

Al frente del llamado -y recién creado- Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), Musk ha hecho durante estos pocos meses las veces de mano derecha de Donald Trump a la vez que lanzaba un plan de despidos diferidos para un alto porcentaje del personal público de la Administración, aunque parece que todo eso no era lo único a lo que se dedicaba.

Ahora, fuentes cercanas al fundador de Tesla no han dudado en señalar que Musk tiene un problema con las drogas. Según publica 'The New York Times', estas fuentes apuntarían a que el hombre, que cuenta con más de una decena de hijos, habría abusado de todo tipo de estupefacientes durante su acceso al podre y, sobre todo, cuando se puso al frente del Doge.

Según el mencionado medio, Musk tendría una fuerte adicción a las drogas ya que su consumo iría mucho más allá del ocasional. El propio empresario decía que tomaba tanta ketamina, un potente anestésico, que le estaba afectando la vejiga, un efecto conocido del consumo crónico.

Comportamiento errático y saludos nazis

Además, consumía éxtasis y hongos psicodélicos y viajaba con una caja de medicación diaria que contenía unas 20 pastillas, incluyendo algunas con la marca del estimulante Adderall, según una foto de la caja y personas que la vieron.

Esta problemática se habría intensificado después de que donara 275 millones de dólares a la campaña de Trump antes de que saliera elegido presidente el pasado noviembre, también cuando se puso al frente del departamento que el republicano le asignó en su Gobierno.

Así, los medios estadounidenses apuntan a que sus adicciones explicarían su comportamiento errático; los insultos a miembros del gabinete; sus polémicos saludos nazis o las respuestas extrañas en algunas entrevistas preparadas previamente. Además, 'The New York Times' incide en que, mientras todo esto sucedía, el multimillonario habría pasado por baches familiares y batallas legales con sus hijos.

Musk anunciaba este viernes que ponía fin a su etapa gubernamental por la "decepción" que le ha generado el megaproyecto fiscal y presupuestario de Trump, pues, en su opinión, "socava" su trabajo como asesor de eficiencia. Eso sí, no ha dudado en dar gracias al republicano por permitirle "reducir el gasto despilfarrador".