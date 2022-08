Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, intentaba destruir documentos oficiales tirándolos al inodoro. Así lo revela una periodista de 'The New York Times' en un reportaje en el que aparecen fotografías que prueban que eso ocurría incluso en la propia Casa Blanca.

Como se pueden ver en las imágenes del vídeo principal de esta noticia, al fondo de una taza de váter se puede una nota con la palabra 'cualifaid', que podría referirse a un trabajador cualificado.

En otra, encontrada en otro baño durante un viaje de Trump al extranjero, se leen perfectamente los nombres de Rogers y Stefanik, dos políticos republicanos.

Al parecer, era habitual que el personal de la Casa Blanca encontrara papeles obstruyendo las tazas del inodoro. No está claro quién las escribió, pero la 'CNN' apunta a que tendrían la misma caligrafía que la del expresidente de Estados Unidos.

Quería un desflie "sin lisiados"

Esta no es la única revelación, porque dos periodistas de 'The New Yorker', aseguran que Trump quiso organizar su desfile militar como el que presenció en Francia en 2017 por la fiesta nacional, pero sin militares lisiados.

Sus generales se opusieron a ello y le dijeron que no podía ser porque esos eran los verdaderos héroes del país. Pero Trump replicó que no los quería.

A los generales Trump también les llamó fracasados, al no querer disparar en las piernas a los manifestantes del movimiento 'Black Lives Matter', como quería Trump.

Todo esto se empieza a revelar cuando aún tiene un proceso abierto por el asalto al Capitolio al no reconocer que había perdido las elecciones y causas abiertas por fraude fiscal. Aunque él prefiere echar la culpa de todo ello a otros.