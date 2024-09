Jean-Pierre Maréchal, un excamioneo de 63 años conocido como 'Rasmus', es el único acusado en el juicio contra Dominique Pelicot que no violó a su mujer, Gisèle. Durante su comparecencia, ha confesado que él "no era capaz de violar a otra mujer" que no fuera su propia esposa.

Tras conocerse a través de una web pornográfica, Maréchal aprendió los métodos de Pelicot. Ha admitido que algunas de las imágenes que se publicaron en esa página lo "atraparon". Siguiendo sus consejos, suministró ansiolíticos a su mujer para violarla entre los dos. No obstante, la primera vez que lo intentó, Pelicot encontró a la mujer de Maréchal despierta y consciente.

"Estaba muy asustado, no le había dado nada a mi mujer... Él no estaba contento de haber venido en vano", ha confesado. Al final acabó cediendo y Pelicot acudió a violar a su mujer 12 veces. Hasta que un día ella, que nunca lo denunció, se despertó en medio de la violación.

"Cuando me descubrió me quedé un poco conmocionado, quise disculparme con la señora, pero me fui sabiendo que habría consecuencias", contó Pelicot, que ya temía que lo pillaran, por eso le pidió Jean Pierre que borrase todas las conversaciones que habían tenido para que no quedara rastro.

No obstante, su pupilo quería seguir, "tomando la iniciativa de parar cuando él quería que volviera", según señala Pelicot. Lo dice el hombre que este martes admitió haber violado a Gisèle incluso con sus nietos en casa.