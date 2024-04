Un hombre de 36 años ha sido detenido este martes tras un ataque con una espada en el que varias personas han sido presuntamente acuchilladas en una estación de metro de la zona de Hainault, en el noreste de Londres, según ha informado la Policía Metropolitana de la capital británica.

El suceso, que según los primeros indicios no sería de naturaleza terrorista, se produjo poco después de las 07:00 de la mañana, hora local (06:00 GMT), cuando la policía recibió llamadas alertando de que un coche se había estrellado contra una casa en el área de Thurlow Garden.

Según la Policía, el sospechoso apuñaló a varias personas antes de salir a la calle y atacar a peatones y al menos a dos agentes de las fuerzas de seguridad.

Un responsable policial, Ade Adelekan, ha admitido "el impacto y la alarma" que este "terrible incidente" ha podido generar, pero ha apelado a la calma de la ciudadanía. "No creemos que haya más amenazas para la comunidad. No estamos buscando a más sospechosos", ha dicho en un comunicado. Asimismo, ha aclarado que "este incidente no parece estar relacionado con el terrorismo".