Detenida una estudiante francesa por acosar al ministro francés de Economía

Una estudiante de Derecho en Francia ha sido detenida por acosar al ministro de Economía, Emmanuel Macron, que denunció ante la justicia que la joven, de 29 años, le enviaba mensajes y fotografías eróticas, ha informado el diario "Midi Libre".

La policía arrestó a la joven que durante meses supuestamente acosó al ministro, de 38 años, encargado de enderezar la economía francesa. La detenida le enviaba desde el pasado septiembre esos mensajes a su cuenta personal de correo electrónico, hasta que el pasado 16 de febrero Macron llevó el caso ante la justicia.

Agentes de la policía judicial registraron el domicilio de la supuesta agresora, confiscaron su ordenador y su teléfono móvil y la detuvieron por "reiterados mensajes malintencionados con el objetivo de perturbar la tranquilidad de otros". "Se trataba de mensajes de carácter erótico, eran correos en los que le declaraba su pasión. También había fotos suyas, pero no entraremos en detalles", declaró una fuente judicial a "Midi Libre".

Los investigadores han establecido que la estudiante no presenta "ninguna peligrosidad particular" pero la justicia se vio obligada a intervenir porque "no se puede tolerar que una personalidad pública sea acosada por mensajes electrónicos, por mucho que sean de amor".

No obstante, la joven tendrá que someterse a un examen psiquiátrico para determinar la naturaleza de su enamoramiento obsesivo. La ley francesa establece que un acoso por vía electrónica puede suponer hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa.