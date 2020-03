Un trabajador de un colegio de Paracuellos de Jarama, en Madrid, ha dado positivo en el test de coronavirus al que se le ha sometido. En concreto, se trata de un trabajador de la administración del centro escolar.

Desde el colegio han querido transmitir tranquilidad a los padres recordando que se está en contacto con las autoridades implicadas para tomar las medidas oportunas y que el caso se está tratando "con la máxima diligencia".

No es el primer positivo que se detecta en un colegio de Madrid, ya que días antes, un profesor de Primaria ingresó con neumonía el 1 de marzo en el hospital. El profesor da clase en un centro del barrio madrileño de Montecarmelo. Llevaba de baja desde el 25 de febrero y este martes los sanitarios confirmaron que está contagiado con el COVID-19.

Las razones de Sanidad para no cerrar colegios e institutos

Las autoridades sanitarias han optado por no ordenar el cierre de los centros escolares porque consideran que "no tiene sentido". El máximo responsable de Emergencias y Alertas Sanitarias indicó que, al no ir al colegio, los menores tendrían que quedarse en casa, pudiendo entrar en contacto con grupos de riesgo, como sus abuelos.

Además, los menores "no se van a quedar encerrados porque no es necesaria la cuarentena", pudiendo provocar así posibles contagios en otras zonas, como parques infantiles.