Trump vs Brasil
Encontronazo entre Lula y Trump después de que EEUU declare como terroristas a dos grupos criminales de Brasil
El contexto Estados Unidos ha declarado a las dos bandas criminales más grandes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como organizaciones terroristas pese a la discrepancia de Brasilia.
Resumen IA supervisado
Lula da Silva ha expresado su descontento tras la designación de las bandas criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. El presidente brasileño rechaza esta decisión, argumentando que estas organizaciones tienen objetivos económicos y no terroristas. Según Carolina Sampó, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la medida podría tener implicaciones políticas en Brasil, como el congelamiento de activos. Juan Alberto Martens Molas destaca que estos grupos, aunque involucrados en actividades ilícitas, no tienen el terrorismo como su objetivo principal. Solo Paraguay y Argentina, aliados de Trump, habían designado previamente a estos grupos como terroristas.
* Resumen supervisado por periodistas.
Lula da Silva ha mostrado su enfado después de que Estados Unidos haya declarado a las dos bandas criminales más grandes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como organizaciones terroristas. "No aceptamos que nos traten como niños", ha afirmado el presidente brasileño que se ha posicionado completamente en contra de esta decisión.
"No es lo mismo utilizar la violencia como método, el terror como método, que el terror como objetivo. Las organizaciones criminales básicamente tienen un objetivo económico de generar ganancias", afirma Carolina Sampó, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid.
Estos dos grupos han tejido redes transnacionales. "Las dos nacieron para reivindicar derechos fundamentales de presos y presas. A partir de allí fueron mutando y hoy participan y ganan licitaciones públicas. Claro que trafican cocaína, armas, pero ni siquiera es la actividad central de estos grupos", explica Juan Alberto Martens Molas, investigador de la Universidad Nacional de Pilar y del INECIP.
No obstante, el Gobierno de Brasil ve esta designación como una injerencia más de Trump en el país. "Al designarlas organizaciones terroristas, fuerza a los bancos a congelar activos si forman parte o de la organización o de miembros de la organización. Y luego hay otro objetivo que probablemente tenga que ver con lo que va a pasar en términos políticos en Brasil", señala Sampó.
Por otra parte, el hijo de Jair Bolsonaro, que se enfrentará a Lula en las elecciones, visitó la Casa Blanca pocos días antes del anuncio de Estados Unidos. "Es una cuestión geopolítica más que de seguridad. En esta tensión que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Brasil, es una vuelta de tuerca para que Brasil acepte algunas condiciones y decida vender a menor precio ciertos productos estratégicos", añade Molas
Solo Paraguay y Argentina habían nombrado ya a estos grupos como organizaciones terroristas, precisamente dos gobiernos muy cercanos a Trump.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido