Seis trabajadores de la construcción fallecieron en el derrumbe la madrugada de este martes de un gigantesco puente de la ciudad de Baltimore (Maryland, EEUU) después de que un portacontenedores perdiera el control y chocara con la infraestructura.

Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 hora local (5.30 GMT), cuando el buque Dali, con bandera de Singapur, sufrió un apagón energético tras salir del puerto de Baltimore y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, que colapsó en cuestión de segundos.

Estados Unidos despertó conmocionado con las impresionantes imágenes del derrumbe, que circularon como la pólvora por televisiones y redes sociales. Ocho empleados de la constructora Brawner Builders, que se encontraban tapando baches del puente, cayeron a las oscuras aguas del río Patapsco, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados, uno de ellos en estado grave.

Se evitó una tragedia mayor

La empresa singapurense Synergy Group, que opera el barco, confirmó que ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido. Antes de la colisión, la tripulación del portacontenedores lanzó un aviso de emergencia, lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor. El puente, que debe su nombre al poeta Francis Scott Key, autor de la letra del himno estadounidense, tenía 2,6 kilómetros de longitud y por él pasaban cada día unos 35.000 vehículos.

Suspendida la búsqueda de supervivientes

Tras una búsqueda contra reloj que duró casi todo el día, la Guardia Costera de Estados Unidos dio por muertos a los seis trabajadores desaparecidos y suspendió a las 19.30 hora local (23.30 GMT) las labores de búsqueda de supervivientes.

"Basándonos en el tiempo que llevamos en la búsqueda, los extensos esfuerzos de búsqueda que hemos puesto y la temperatura del agua, no creemos que vayamos a encontrar vivo a ninguno de los individuos", ha explicado en una rueda de prensa el comandante de la Guardia Costera Shannon Gilreath.

Las autoridades se centran ahora en la búsqueda de los cuerpos. Algunas embarcaciones peinarán la zona durante la noche, mientras que los buzos reanudarán las inmersiones por la mañana, cuando mejoren las condiciones de visibilidad y temperatura.

Hasta el momento las autoridades solo han confirmado la nacionalidad guatemalteca de dos de las víctimas. Se trata de un hombre de 26 años originario de San Luis (Petén) y otro de 35 años de Camotán (Chiquimula), anunció el Ministerio de Exteriores de Guatemala. Otra de las víctimas sería el hondureño Maynor Sauzo, según ha informado su familia a la cadena NBC, aunque el Gobierno de Honduras todavía no lo ha confirmado. El consulado de México también está intentando verificar si hay ciudadanos mexicanos entre las víctimas.

Impacto económico y reconstrucción

También hay en marcha una investigación sobre lo sucedido, aunque el FBI adelantó desde el principio de que no hay indicios de que se tratara de un atentado terrorista. Además, el colapso del puente ha bloqueado indefinidamente el acceso al puerto de Baltimore, uno de los más importantes de Estados Unidos en el Atlántico, lo que entorpecerá el tráfico de carga y de pasajeros en la coste este del país y anticipa severas consecuencias económicas.

Inmortalizado en la serie de televisión 'The Wire', el puente fue inaugurado el 23 de marzo de 1977 y ha sido un pilar económico para la zona desde que fue erigido. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tardó en reaccionar y anunció la reconstrucción del puente lo antes posible. "He ordenado a mi equipo mover cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible", declaró el mandatario en un mensaje a la prensa en la Casa Blanca.