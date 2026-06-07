Cuenta atrás para Suiza: votarán en referéndum si limitan su población a 10 millones de habitantes.

El contexto La denominada Iniciativa de Sostenibilidad defiende que el crecimiento demográfico está poniendo en riesgo el medio ambiente, la calidad de vida y el acceso a la vivienda.

Suiza se prepara para una votación crucial el 14 de junio, donde los ciudadanos decidirán si establecen un límite máximo de 10 millones de habitantes para 2050, una iniciativa del Partido Popular Suizo (SVP) que critica la inmigración. La Iniciativa de Sostenibilidad argumenta que el crecimiento demográfico amenaza el medio ambiente, la calidad de vida y el acceso a la vivienda. Actualmente, Suiza tiene 9,1 millones de habitantes, un aumento del 10% en la última década. Los críticos, como Philipp Navratil de Nestlé y Sergio Ermotti de UBS, advierten que esta medida podría afectar la economía y la competitividad del país.

Suiza afronta el próximo domingo 14 de junio una de las votaciones más relevantes de los últimos años. Los ciudadanos decidirán en referéndum si incorporan a la Constitución un límite máximo de 10 millones de habitantes de aquí a 2050, una propuesta impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), formación conocida por su postura crítica con la inmigración.

La denominada Iniciativa de Sostenibilidad defiende que el crecimiento demográfico está poniendo en riesgo el medio ambiente, la calidad de vida y el acceso a la vivienda.

Sus promotores aseguran que el aumento de población está saturando las infraestructuras, reduciendo los espacios naturales y disparando el precio de los alquileres. La campaña a favor del "sí" ya circula por todo el país con mensajes como: "Por nuestra naturaleza, nuestra seguridad y nuestro futuro. Sí a la iniciativa de sostenibilidad. No a una Suiza de 10 millones de habitantes".

Actualmente, Suiza cuenta con alrededor de 9,1 millones de habitantes, una cifra que ha aumentado aproximadamente un 10% durante la última década, muy por encima del crecimiento medio registrado en la Unión Europea.

La inmigración, señalada por el aumento de habitantes

Los impulsores de la iniciativa atribuyen este incremento principalmente a la inmigración y consideran necesario establecer un límite para preservar el modelo de país. La propuesta fija un máximo de 10 millones de habitantes en 2050, aunque contempla la llegada anual de unos 40.000 trabajadores cualificados.

Sectores como la sanidad, la construcción o la tecnología necesitan trabajadores procedentes del exterior para cubrir la demanda laboral, por lo que un endurecimiento de las políticas migratorias podría afectar al crecimiento económico del país.

El director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil, ha advertido de que el resultado del referéndum puede influir en la competitividad de Suiza. "Suiza ha creado las condiciones propicias para la prosperidad de una empresa global como la nuestra. Es fundamental que esas condiciones y ventajas se mantengan", señaló durante el Foro Económico de Interlaken.

En la misma línea se expresó el consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, quien calificó la propuesta de una iniciativa "extrema". "Estas iniciativas extremas me inquietan. Suiza tiene cerca de un 30% de su población nacida en el extranjero. Esto genera cierta frustración en parte de la sociedad, pero no es la solución", afirmó.

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