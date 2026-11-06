Dos muertos, uno menor de edad, y 16 heridos en un accidente de autobús en Francia

Gendarmes franceses y equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente de un autobús escolar que dejó varios muertos y heridos, entre ellos niños, en Lent, departamento de Ain, Francia.

¿Qué ha pasado? El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores. Así lo ha informado la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que ha abierto una investigación por homicidio vial.

En un trágico accidente de autobús en el este de Francia, dos personas, una de ellas menor de edad, han fallecido y 16 más han resultado heridas, tres de gravedad. El incidente ocurrió en la carretera D22 cuando el autobús, que viajaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse con 43 pasajeros, salió de la vía y chocó contra un árbol. Entre los pasajeros había 15 menores. La fiscalía de Bourg-en-Bresse ha iniciado una investigación por homicidio vial, mientras que el conductor, herido y hospitalizado, aún no ha sido interrogado. Las autoridades advierten que el balance de víctimas es provisional.

Dos personas, una de ellas menor de edad, han fallecido y otras 16 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, este viernes en un accidente de un autobús de línea regional en el este de Francia, según ha precisado la prefectura del departamento francés de Ain, que en un primer momento habló de dos menores fallecidos.

El autobús, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores. Así lo ha informado la fiscalía de Bourg-en-Bresse, que ha abierto una investigación por homicidio vial.

El conductor, que ha resultado herido y ha sido posteriormente hospitalizado, todavía no ha podido ser interrogado, ha indicado la Fiscalía, que ha elevado a tres el número de heridos en estado de urgencia absoluta.

El accidente ha tenido lugar hacia las 07:00 horas (6.00 GMT) en la carretera departamental D22, cuando el autobús ha salido de la vía y chocado contra un árbol en una cuneta, según el alcalde de la localidad, Yves Cristin. Por el momento, dicen las autoridades, el balance de víctimas es provisional.

Un comunicado del Ministerio de Transportes informa de que se han movilizado 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes. También se han desplegado cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación). Tanto el prefecto de Ain, Louis-Xavier Thirode, como el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, tienen previsto desplazarse al lugar del siniestro.

"Ha habido un accidente de un autobús escolar en Ain. Voy a desplazarme allí inmediatamente", ha declarado Tabarot en la estación de Lyon de París, durante la inauguración del nuevo tren de alta velocidad TGV M. El ministro ha renunciado así a viajar a bordo del tren que tenía previsto partir hacia Marsella poco antes de las 10.00 horas locales.

El ministro también ha anunciado su desplazamiento en la red social X, donde señala que acudirá al lugar tras el grave accidente ocurrido en Lent: "A raíz del grave accidente de autobús ocurrido en Lent, me dirijo al lugar". Por su parte, el ministro francés de Educación, Édouard Geffray, ha expresado su solidaridad con los alumnos afectados por el accidente de un autobús y trasladó su apoyo a las familias: "Quiero tener un pensamiento para estos alumnos y sus familias. Cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de accidentes de esta naturaleza, siempre es una prueba muy difícil".

El titular de Educación ha afirmado que el Gobierno seguiría de cerca la evolución de la situación y ha transmitido a las familias el apoyo del Ejecutivo y de toda la comunidad educativa. Las autoridades han activado el centro operativo departamental para coordinar la intervención de los distintos servicios de emergencia y organismos implicados en la gestión de la crisis. La prefectura ha pedido a la población que evitara la zona mientras se habilitaban desvíos de tráfico.

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