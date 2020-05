La ciudad de San Francisco, situada al norte de California, ha abierto un campamento con una capacidad de 50 plazas para personas sin techo.

Lo ha hecho en un parking habilitado por las autoridades, situado en frente del ayuntamiento y convertido en un lugar limpio y seguro. Cada plaza respeta la distancia de seguridad marcada por una cinta blanca. Además, el campamento dispone de baños con duchas y lavabos y un servicio de comida.

El recinto es monitoreado las 24 horas del día sin descanso para comprobar el correcto cumplimiento del distanciamiento social y de las medidas higiénicas de seguridad.

Esta iniciativa ha sido bautizada como 'Pueblos seguros para dormir' y forma parte de una solución temporal para un colectivo que se ve más afectado por la crisis del coronavirus. Según datos oficiales, en enero de 2019 se registraron en San Francisco un total de 8.035 personas sin hogar.

El Gobierno plantea este campamento como una alternativa mientras se buscan unas condiciones de vivienda mejores para los sin techo, ya que algunos hoteles y caravanas son utilizados en la ciudad como hogares, donde actualmente se alojan un total de 1.142 personas.

Dozens of tents are neatly spaced out on a street near San Francisco City Hall as part of a “safe sleeping village" opened last week.

San Francisco is joining other U.S. cities in authorizing homeless tent encampments in response to the COVID-19 pandemic. https://t.co/zjm2v1DURP pic.twitter.com/lUDJZpCkrl