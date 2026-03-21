El coste del viaje del papa León XIV: desde una foto con el pontífice a un patrocinio histórico

Los detalles Se espera que la factura del gran tour del religioso por el país, que comenzará en junio, ascienda a los 30 millones, números que enfrentarán fieles y empresas.

El Papa León XIV visitará España en junio, siendo la primera visita papal en 15 años. Este evento plantea desafíos logísticos, de seguridad y económicos, ya que el coste estimado asciende a 30 millones de euros. Jesús Bastante, de 'Religión Digital', sugiere que sean los católicos y empresas quienes financien el viaje, en lugar del Estado laico. Se pedirá a los fieles contribuciones en sus parroquias, mientras que los empresarios podrían ver beneficios en su relación con la Iglesia. Se han establecido cinco niveles de inversión, con privilegios como audiencias privadas. El Papa comenzará su visita en Madrid el 6 de junio, seguido de Barcelona y las Islas Canarias, donde abordará temas de migración. Se espera que su presencia atraiga a más de millón y medio de fieles.

El papa Leon XIVvisitará España el próximo junio. Esta será la primera vez que en un Pontífice visite nuestro país en 15 años, visita que supone un reto a nivel logístico y de seguridad pero también económico y es que la gran pregunta sobre su esperada llegada es quién va a pagar el viaje completo, cuya factura se espera que ascienda a los 30 millones de euros.

Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', explica que "es mejor que quienes financien la visita del papa a España sean los católicos o las empresas" antes que "un Estado que es laico".

A los fieles se les pedirá en sus parroquias que apoquinen, creyentes que lo harán por fe, mientras los empresarios lo tomarán para tener la foto con el Pontifice. Entre los privilegios que se plantean para aquellos que donen hasta 1 millon de euros se encuentra una audiencia privada con el religioso y el logo y nombre de la empresa patrocinando sus actos.

En total, se han establecido cinco niveles de inversión según su cantidad: cuanto más se aporte, más privilegios se recibirán.

Gran benefactor: entre 1 millón y 500.000 euros.

Benefactor: entre 500.000 y 250.000 euros.

Patrocinador: entre 250.000 y 50.000 euros.

Colaborador: 10.000 euros.

Amigo: 1.000 euros.

"Si que es verdad que la Iglesia es un poder económico de primer órden y llevarse bien con la Iglesia en este país todavía hoy es algo que sube. Yo imagino que muchos grandes empresarios de este país querrán tener una foto con el papa", añade Bastante.

El viaje será un auténtico tour por España que empezará en Madrid el 6 de junio, donde están previstos dos grandes actos. Tres días después, el pontífice visitará Barcelona hasta el día 11, ese mismo día viajará a Gran Canaria y después a Tenerife. En las islas adquirirá el compromiso que el papa Francisco inició y no pudo culminar en su papado.

"El papa se va a encontrar con migrantes llegados a España en cayucos, en pateras y tocando la realidad de la migración", sentencia el redactor jefe de 'Religión Digital'. Así, se espera que esta visita revolucione el país ya que se calcula que congregará a más de millón y medio de fieles.

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