Cospedal niega la 'Operación Cataluña' y cuestiona los audios que la implican: "Es una ficción"

María Dolores de Cospedal ha vuelto este lunes al Congreso para declarar en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña'. La que fuera número dos del PP ha negado cualquier participación, el mismo día en que nuevos audios revelan precisamente cómo habría maniobrado en el pago a personas que desvelaron trapos sucios del independentismo.

En la Cámara Baja, sin embargo, la exministra de Defensa ha cuestionado esas grabaciones y casi todo lo demás. "Yo me fío más de mi memoria que de lo que diga un medio de comunicación o de las transcripciones de una conversación que yo no sé si está manipulada o no", ha deslizado, durante una comparecencia en la que ha negado haber escuchado siquiera esos audios, publicados este mismo lunes por 'RAC 1'.

"Me parece ridículo que usted se plante hoy aquí en esta comisión, que niegue haber escuchado los audios que han salido esta mañana", le ha reprochado la portavoz de Sumar, Aina Vidal. "A mí me parece muy bien que le parezca ridículo, pero es así", ha insistido no obstante la exdirigente 'popular'.

Para Cospedal, todo es ficción, no solo los audios: también ha negado la existencia de la propia 'Operación Cataluña'. "Yo no he impulsado ninguna llamada 'Operación Cataluña', que, por otra parte, también creo que es una ficción", ha sostenido la exministra, que también ha negado que la 'policía patriótica' de José Manuel Villarejo fuera real. "Niego la existencia de tal grupo parapolicial", ha defendido.

Lo que no niega es que llegar a reunirse con el comisario, aunque sí que hablase con él de la influencia que tuvieron en los resultados de las elecciones catalanas de 2012. "No recuerdo hablar de asuntos relativos a Cataluña", ha esgrimido.

Del mismo modo, a Cospedal tampoco le suenan los 50.000 euros supuestamente prometidos a la expareja de Jordi Pujol Junior para que desvelase las cuentas de la familia en el extranjero. A la pregunta de si se le pretendía pagar con fondos públicos o del PP, ha asegurado no saber de qué se le estaba hablando. Es una nueva versión de Cospedal del 'no sabe y no recuerda' para no tener que dar más explicaciones.