El estado de Nueva York investiga un centenar de casos de menores con una enfermedad inflamatoria posiblemente relacionada con el coronavirus, por la que ya han fallecido tres niños, según ha informado el gobernador, Andrew Cuomo.

En su comparecencia de este martes, Cuomo llamó la atención sobre el "preocupante" problema de esta patología infantil "que parece ser creada por el virus" y que puede "afectar al corazón".

Las edades del centenar de casos que investiga el Departamento de Salud neoyorquino son variadas y llegan hasta los 21 años, pero más de la mitad se concentran en una franja de entre cinco y 14 años, mientras que los fallecidos tenían cinco, siete y 18 años, según precisó el gobernador.

Los síntomas de esta patología son similares a los de la enfermedad de Kawasaki o el síndrome del shock tóxico, indicó Cuomo, quien destacó que estos niños no presentan síntomas respiratorios, más habituales en la COVID-19, sino otros como fiebre, sarpullidos y dolor abdominal, y ha ordenado a los hospitales priorizar los test para quienes los padezcan.

En España, la Asociación Española de Pediatría (AEP) alertaba hace algunas semanas de la aparición de este inusual cuadro clínico en algunos niños. No obstante, según indicaba una portavoz de la asociación en Al Rojo Vivo, no son frecuentes y aún no se ha podido comprobar que esté relacionado con el coronavirus, ya que ha aparecido en menores con prueba positiva y negativa.

Según recogía la AEP en un documento interno, los niños afectados presentan dolor abdominal y síntomas gastrointestinales, como vómitos y diarrea. Síntomas que se asocian a una inflamación cardíaca y que en cuestión de horas pueden evolucionar hacia un shock con taquicardia e hipotensión.

Estos cuadros se han descrito también en otros países, como Reino Unido, aunque hasta ahora los pediatras han insistido en que son infrecuentes. En el vídeo que acompaña estas líneas, Cristina Calvo, portavoz de la AEP para el coronavirus, responde a las dudas sobre este síndrome infantil: