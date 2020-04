Tras detectarse algunos casos de un cuadro patológico inusual en algunos niños, con síntomas que pueden agravarse hasta causar un shock pediátrico, la portavoz de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para el coronavirus, Cristina Calvo, ha respondido en Al Rojo Vivo a las dudas de los padres.

¿Cómo surge la alarma? ¿Hay razón para preocuparse?

"La alarma surgió en Reino Unido porque estaban viendo una mayor incidencia de casos de enfermedad de Kawasaki o de shock tóxico de lo que veían de forma habitual", ha explicado la doctora, que explica que "también en otros países se ha visto y en España hemos visto algún caso más".

No obstante, ha destacado que "en España no se han visto muchos casos" y que, que se sepa, "no hay ningún fallecimiento".

En este sentido, ha explicado que la AEP ha alertado a los pediatras de Atención Primaria "preventivamente", para que, en caso de observar síntomas compatibles en los niños, "se les derive rápidamente al hospital y puedan ser tratados adecuadamente", igual que harían "con otras circunstancias, por ejemplo si fuera una epidemia de sarampión".

"Lo hemos trasladado para que no haya demoras si los pediatras ven que hay algunos niños que puedan cumplir esos criterios", ha reiterado, explicando que "los pediatras conocen perfectamente" estos cuadros.

¿Hay tratamiento?

Sí, hay tratamiento. La doctora Calvo ha explicado que se ha dado aviso a los pediatras, precisamente, para que ante un niño con síntomas se le derive al hospital "para que el tratamiento, que por supuesto existe, se ponga en el momento oportuno".

"La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad poco frecuente, el shock tóxico todavía menos frecuente, se puede asociar además a otras infecciones, pero son dos cuadros que son perfectamente conocidos por los pediatras y que tienen un tratamiento establecido que si se pone adecuadamente es eficaz", ha agregado.

¿Qué tiene que ver con el coronavirus?

Por el momento no hay evidencias que relacionen estos cuadros patológicos con el COVID-19. Según ha explicado la especialista, "se ha visto que hay algunos de estos cuadros que han aparecido en niños con una PCR positiva para coronavirus, lo cual podría indicar que están pasando el momento agudo de la enfermedad".

En otros, no obstante, "se ha visto que tenían una serología, lo cual puede indiciar que han pasado la enfermedad, y en otros ni una cosa ni otra, por lo tanto, no tenemos una evidencia", ha explicado.

"Hasta que no tengamos registros de los casos que están apareciendo bien hechos y podamos comparar con la incidencia de años anteriores, no podremos ver si realmente estos cuadros están relacionados o no con el coronavirus", ha advertido.

Qué deben hacer los padres

La doctora Cristina Calvo ha detallado que los síntomas a los que hay que estar más atentos son la fiebre, que suele acompañarse de manchas rojas en el cuerpo, a veces ojos rojos y en algunas ocasiones también dolor de tripa o diarrea.

Ante estas señales, ha dicho, los padres "tienen que consultar a sus pediatras" o, en su defecto, "a los servicios de urgencias".