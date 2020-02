Todavía hay muchos datos que se desconocen sobre el nuevo coronavirus COVID-19. Según ha informado la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, se trabaja para encontrar un tratamiento y medidas que ayuden a paliar los efectos de este agente infeccioso.

No obstante, ambas instituciones también han lanzado documentos que contienen toda la información que se conoce hasta ahora sobre el coronavirus: desde qué es y cómo actúa hasta cómo se cree que se contagia y cuáles son los síntomas. Además, han expuesto una serie de advertencias para evitar posibles contagios en el futuro.

Consejos y recomendaciones para protegerse

Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), las principales medidas para evitar adquirir la infección son las siguientes:

- Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

- Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.

- Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda.

- Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o estornudar y lavarse las manos.

El CCAES ha recordado además que estas medidas de prevención también sirven para frenar otras enfermedades más frecuentes, como la gripe. Y ha apuntado que "no hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar esta infección".

Sobre el uso de mascarillas para evitar el contagio

En muchos lugares del mundo, y también en España, se están agotando en las farmacias las mascarillas como medida de prevención para evitar el contagio por el coronavirus COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que el uso de las mismas "puede ayudar a limitar la propagación de ‎algunas enfermedades respiratorias".

No obstante, ha reconocido que "el uso de una ‎mascarilla no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención". Así, la OMS ha aconsejado "el uso racional de las mascarillas médicas para evitar el ‎derroche innecesario de recursos valiosos y su posible uso indebido". Es decir, pide usar las mascarillas si se dan las siguientes condiciones.

- Si una persona presenta síntomas respiratorios ‎‎(tos o estornudos).

- Si sospecha que tiene infección por el 2019-nCoV (virus que provoca el COVID-19) ‎con síntomas leves.

- Si está cuidando de alguien de quien se sospecha ‎que está infectado por el 2019-nCoV.

- Si la persona en cuestión ha viajado a una zona de China ‎en la que se haya notificado la presencia del COVID-2019 o si ha tenido ‎contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga ‎síntomas respiratorios.‎