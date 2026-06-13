"Como una patata angular asimétrica": el Pentágono desclasifica más de 50 archivos sobre ovnis y fenómenos no identificados

¿Por qué es importante? EEUU, en su intento de esclarecer si hay o no vida extraterrestre, ha sacado a la luz archivos que hablan de avistamientos en el cielo de orbes de un "color rojo nunca antes visto, brillante y hermoso".

El Pentágono ha desclasificado documentos sobre fenómenos aéreos no identificados, destacando la atención de Donald Trump y su disputa con Barack Obama. Se han revelado más de 50 archivos que incluyen testimonios de esferas avistadas en el cielo, con el FBI investigando áreas con frecuentes avistamientos. Uno de los casos proviene de personal militar en Colorado Springs, quienes en 2022 avistaron un objeto descrito como "una patata angular y asimétrica". Aunque se propuso una explicación convencional, la Oficina de Resolución de Anomalías la calificó de "baja confianza". Otros documentos describen incidentes en EE.UU. y Zimbabue, con hipótesis que varían desde dispositivos de reconocimiento hasta objetos de origen extraterrestre. El Pentágono evita conclusiones definitivas sobre estos fenómenos.

El Pentágono ha proseguido con la desclasificación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados. Sobre los ovnis. Sobre algo en lo que Donald Trump está haciendo un gran hincapié y por lo que incluso tuvo un rifirrafe con la figura de Barack Obama. Son más de 50 archivos los que han sacado a la luz, en los que se habla en especial de esas esferas en el cielo que algún que otro ciudadano dice haber visto en alguna ocasión.

Porque hay testimonios. Porque el FBI se desplazó a las zonas con mayores flujos de avistamientos de objetos que sobrevuelan los cielos y que no se sabe bien qué eran o son. Uno de estos testimonios viene del personal militar en Colorado Springs, que en 2022 informaron que vieron un objeto descrito como "una patata angular y asimétrica".

La evaluación preliminar propuso una explicación convencional. Todo era "luz solar reflejada en la nieve de la montaña que iluminaba la parte inferior de las nubes de baja altitud". La Oficina de Resolución de Anomalías dijo de esta evaluación que era de "baja confianza" y dejó el incidente como no resuelto.

Pero hay más casos. Más que se suman a las dos entregas previas difundidas en mayo. En uno de estos documentos se reconstruye por ejemplo un episodio en el que luces parecieron flotar en una ciudad al noreste de Estados Unidos. Algo que llamó la atención del FBI que, rápidamente, envió a agentes al lugar.

Los entrevistados pusieron especial énfasis en un aspecto clave de los objetos: "Era de color rojo, como brillante y hermoso. Nunca vi nada así antes".

Eran dos esferas. Medían cerca de un metro de ancho y en su interior, dicen, contenía un "sol de plasma blanco" del tamaño de una pelota de baloncesto.

El archivo agrega además que las personas observaron otro orbe y que ambos parecían estar unidos. Varias semanas después, lo mismo: afirmaron ver esferas blancas sobrevolando casas.

La preocupación de la CIA

Además, un documento ha recuperado un incidente que data de 2008. Fue en Zimbabue, e incluso la CIA expresó su preocupación por los informes que hablaban de "un objeto no identificado sobrevolando a gran altitud el aeropuerto internacional de Harare". Lo describían como un objeto con forma de disco, con "luces giratorias en la parte inferior".

El informe habla de dos hipótesis: la primera, "un dispositivo de reconocimiento avanzado de un gobierno extranjero"; la segunda, "un objeto volador no identificado de origen extraterrestre".

El Pentágono, con la fórmula usada en estos documentos, evita definir con certeza qué es lo que se ha observado en estos casos y afirma que el propio Gobierno de EEUU, con la información que dispone, no puede determinar la naturaleza de los fenómenos en cuestión.

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