Las claves de las conversaciones EEUU-Irán: la relevancia del negociador iraní, las posibles condiciones para un acuerdo y una población exhausta

Los detalles Ángeles Espinosa, excorresponsal de 'El País' en Teherán, ha arrojado detalles sobre quién es el presidente del Parlamento de Irán, un hombre que ha destacado no está en la "primera línea iraní" ni tiene experiencia en negociaciones internacionales.

Estados Unidos estaría en conversaciones con Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, aunque Irán lo niega. Se especula que Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, podría ser el contacto. Ángeles Espinosa, ex corresponsal en Teherán, describe a Qalibaf como ambicioso y conservador, pero con poca experiencia en negociaciones internacionales y envuelto en escándalos de corrupción. Irán busca garantías de que no se repetirán los ataques, mientras la población iraní, exhausta y reprimida, enfrenta amenazas si protesta. Espinosa destaca el interés de ambos países en negociar, aunque las condiciones son complejas.

Estados Unidos estaría entablando conversaciones con Irán para conseguir un acuerdo que ponga fin a la guerra. Desde Irán lo niegan, pero varios medios apuntan que el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, sería el hombre con el que estarían contactando. Y Ángeles Espinosa, excorresponsal de 'El País' en Teherán, ha arrojado detalles en Al Rojo Vivo sobre quién es, las condiciones que podría pedir Irán y cómo está la población mientras continúa el conflicto.

La periodista ha destacado que Qalibaf "es un tipo ambicioso, muy conservador", pero que "no es una figura de primera línea muy relevante". Eso sí, ha reconocido la posibilidad de que se acabe convirtiendo en un instrumento del régimen eventualmente.

"De él sabemos que es mucho más conservador que la imagen pragmática que ha querido ofrecer de cara al exterior. La primera vez que oí hablar de este señor fue durante las revueltas estudiantiles de 1999. También fue uno de los ocho comandantes de la Guardia Revolucionaria que firmó una carta diciendo que ponía o se fin a la revuelta o tomaban el control", ha aseverado.

Pese a no ser una figura de primera línea, Espinosa ha argumentado que la Guardia Revolucionaria podría apoyarlo en las conversaciones "si consideran que va en su interés", algo que se desconoce porque su nombre, hasta la fecha, solo se ha filtrado desde Estados Unidos.

Ahora bien, la periodista ha explicado que, este lunes, "los canales más conservadores iraníes se estaba criticando mucho a Qalibaf". Sobre él también han añadido que es una figura que "carece de experiencia en negociaciones internacionales": "Su experiencia es más interna, es más de seguridad. Ha sido, entre otras cosas, jefe de la Policía de Teherán, un cargo al que llega después de quejarse de los disturbios estudiantiles del 99. Cada vez que ha intentado presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno, no ha obtenido apoyos".

Además, ha informado de que, desde que llegó a la presidencia del Parlamento, ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción: "Le hace una figura que no concita unanimidad dentro de Irán".

Posbiles condiciones

"La negociación siempre es posible y creo que por las dos partes, por razones distintas, hay interés en ella", ha afirmado Ángeles Espinosa. Por parte de Estados Unidos, ha dejado claro que "hay una serie de presiones que llevan a Trump a lanzar este esta idea de las negociaciones", expresando "más un deseo que una realidad".

En cambio, desde el lado iraní, ha destacado que lo que han ido haciendo, recalcando que son el país agredido, es "escalar su reacción y cada vez progresando en sus ataques para de alguna manera motivar a los países afectados".

Uno de los anhelos del régimen es que Estados Unidos cierre las bases norteamericanas en la región, una opción inviable. Por ello, la periodista ha destacado una "demanda esencial" de Irán: "Quieren garantías de que esto no va a volver a reproducirse, porque si Estados Unidos dice que más o menos deja de bombardear, pero Israel sigue bombardeando, no hemos solucionado nada".

"Si se llega a un medio acuerdo intermedio para que haya un alto el fuego dentro de una semana, de un mes o de 15 días, ¿quién garantiza a Irán que esto no se va a reproducir el año que viene o dentro de dos?", ha comentado.

La situación de la población

Respecto a la población, la periodista ha reconocido que la información es escasa por el cierre de las comunicaciones en Irán, pero con la que ha recopilado, asegura que los habitantes iraníes están "exhaustos".

"Es una población que en gran parte, quizá la mayoría, ha estado arriesgándose en las últimas manifestaciones para protestar contra la dictadura del régimen. Pero ahora esto demuestra lo poco que han estudiado, lo poco que conocían en Estados Unidos, en Washington y por lo menos en el gabinete del presidente Trump", ha proseguido.

Además, Espinosa ha destacado que ya no tienen la capacidad de manifestarse que le han pedido tanto Israel como Estados Unidos: "No solamente cuantas más bombas caen, más aumenta la represión, sino que les han amenazado directamente a través de la televisión y en los móviles. Están recibiendo mensajes en sus móviles diciéndoles que si se les ocurre salir a la calle y manifestarse, no les van a considerar manifestantes, les van a considerar espías de Israel".

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