La ONU, Rusia y Ucrania han confirmado que ya está en marcha la operación para evacuar civiles de la planta de Azovstal, en Mariúpol, donde hasta 1.000 personas llevan semanas encerradas para protegerse de las bombas. La situación en el interior es insostenible, con hasta 500 heridos, sin medicinas ni recursos para tratarlos.

El primer centenar ya habría salido de la planta metalúrgica, el último reducto de resistencia de Ucrania en Mariúpol, y estaría siendo trasladados a Zaporiyia, aunque la operación se ha interrumpido, y será retomada este lunes. En el vídeo, puedes ver las imágenes que demuestran que la evacuación de civiles ha comenzado, con niños, mujeres y personas mayores saliendo del complejo entre estrictas medidas de seguridad y subiendo a autobuses.

"No me lo puedo creer. Hemos estado dos meses en la oscuridad. Ya no tendremos que ir al baño con linterna", ha expresado una ucraniana evacuada de la planta de Azovstal entre lágrimas.

El propio Zelenski ha afirmado que la operación de evacuación de civiles ha comenzado: "Estamos haciendo todo lo posible para asegurar la misión de evacuación de Mariúpol", ha manifestado, mientras que la ONU ha señalado que está mediando. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ya difundió imágenes en las últimas horas de evacuaciones y ha asegurado que, aquellos que lo solicitan, son llevados a la ciudad de Zaporiyia, bajo control ucraniano.

En este sentido, Rusia ha defendido que la evacuación ha sido posible "gracias a la iniciativa" del presidente ruso, Vladímir Putin, y que los civiles han sido "rescatadas" y "liberados" de los "nacionalistas ucranianos", en referencia al batallón de Azov.

En realidad, Zelenski llevaba semanas instando a la Comunidad Internacional a ayudarle para evacuar a los ciudadanos refugiados en el enorme territorio de la acería junto a soldados y combatientes del batallón de Azov, y ha sido necesaria la mediación del secretario general de la ONU, António Guterres, para que pudiera tener lugar.

Los coordinadores de la operación han indicado que no quieren dar más detalles sobre la evacuación, ya que se trata de una operación "muy delicada". "Hemos llevado a cabo la operación más difícil desde el inicio de la guerra", ha declarado el jefe negociador de Ucrania, David Arakhamia, sobre el trabajo conjunto efectuado por la Oficina de la Presidencia, la ONU y el CICR, así como la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vershchuk.

La crítica situación en la planta de Azovstal

Estas imágenes de esperanza contrastan con las que hemos visto en los días anteriores de la crítica situación en el interior de la planta. "Están literalmente muriendo ante nuestros ojos", lamenta una mujer, mientras que un hombre cuenta que ha perdido "un dedo del pie, dos de las manos", y tiene "heridas profundas en las piernas". Mientras, dentro de la acería, algunos soldados todavía tienen fuerza para entonar su himno y lanzar un claro mensaje a los rusos: no se van a rendir. "La verdad está de nuestro lado, y la victoria será nuestra", asegura uno de ellos.

En este vídeo, las imágenes de la angustia que se vive en el hospital de campaña que se ha montado en la planta, en la que, a la luz de las linternas y sin agua corriente, los ucranianos se ven incapaces de salvar la vida a los suyos. La plante está totalmente destruida. Mientras, las evacuaciones del resto de la ciudad de Mariúpol están suspendidas.