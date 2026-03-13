China y EEUU retoman negociaciones comerciales en París mientras preparan la visita de Trump a Pekín

Los detalles El viceprimerministro chino He Lifeng encabezará la delegación de Pekín en las conversaciones, en un viaje a Francia que se prolongará entre el 14 y el 17 de marzo y en el que se abordarán "cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo".

El Ministerio de Comercio de China confirmó este viernes que celebrará una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos en París, en un encuentro que servirá para preparar la prevista visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al gigante asiático a finales de marzo.

Según la portavocía de la cartera, el viceprimerministro chino He Lifeng encabezará la delegación de Pekín en las conversaciones, en un viaje a Francia que se prolongará entre el 14 y el 17 de marzo y en el que se abordarán "cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo". Asimismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves que encabezará la delegación estadounidense en las reuniones, previstas para los días 15 y 16 de marzo en la capital francesa.

Las conversaciones supondrán la sexta ronda de contactos comerciales entre ambas potencias y tendrán como objetivo preparar posibles acuerdos que puedan firmar Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, durante su encuentro en Pekín, en un viaje todavía no confirmado por las autoridades chinas.

La nueva ronda llega en el marco de la tregua comercial de un año que Pekín y Washington acordaron en octubre de 2025 tras meses de escalada arancelaria iniciada por Trump, que llegó a imponer tasas superiores al 100% sobre determinados productos chinos. Ese acuerdo consolidó la pausa alcanzada previamente en mayo de 2025 en Ginebra, cuando ambas potencias pactaron rebajar temporalmente aranceles y evitar un embargo comercial cruzado "de facto".

Las conversaciones se producen además en un momento de incertidumbre sobre la relación comercial bilateral después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulase parcialmente los aranceles impulsados por Trump y de que Washington anunciara esta semana nuevas investigaciones comerciales contra China y otras economías por sus políticas industriales y el supuesto exceso de capacidad manufacturera.

Pekín reaccionó el jueves a esas pesquisas mostrando su oposición "a todo tipo de medidas arancelarias unilaterales" y defendió que las diferencias comerciales deben resolverse mediante consultas "basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo". Entre los asuntos que podrían abordarse en París figuran los aranceles, el comercio de minerales de tierras raras, la inversión o el pulso tecnológico entre ambas potencias, de cara a preparar la citada visita de Trump a China, que sería, de concretarse, la primera oficial del mandatario al país asiático en su segundo mandato.

En los dos primeros meses de 2026, el valor de los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos cayó un 16,9 % interanual, según datos oficiales chinos, después de que el comercio bilateral ya descendiera un 18,2 % en 2025 en pleno recrudecimiento de la guerra comercial.

Marco Rubio viajaría a China

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría viajar a China junto al líder republicano durante su prevista visita a Pekín a finales de marzo, pese a estar sancionado por el Gobierno chino desde 2020, informó este viernes el diario hongkonés South China Morning Post.

El rotativo, que cita fuentes conocedoras de los preparativos bajo condición de anonimato, señala que Rubio había sido invitado anteriormente a visitar China, pero no se mostró receptivo hasta fechas recientes. Su eventual presencia podría ayudar a resolver algunas de las dificultades surgidas en la preparación del viaje de Trump, ya que en Pekín existe cierta frustración por la falta de avances en los preparativos de la visita, según las fuentes citadas por el medio.

Las sanciones contra Rubio fueron impuestas por China en 2020, cuando el funcionario de origen cubano aún era senador, en respuesta a medidas estadounidenses contra funcionarios chinos por el trato a la minoría uigur en la región occidental de Xinjiang y por sanciones vinculadas a la situación en Hong Kong tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Pekín no ha aclarado si esas medidas quedarían suspendidas en caso de un viaje oficial. Este tipo de sanciones suele implicar restricciones de entrada al país para los funcionarios afectados y sus familiares, lo que ha suscitado dudas sobre si Rubio podría viajar a territorio chino.

Según informan, Rubio habría mostrado inicialmente reticencias a participar en el viaje, en parte porque la agenda estará centrada en cuestiones comerciales, un ámbito en el que Bessent ha asumido el liderazgo de las negociaciones con Pekín. De momento, las autoridades chinas no han confirmado las reuniones en la capital francesa.

La Casa Blanca ha anunciado que el viaje de Trump tendrá lugar entre el 31 de marzo y el 2 de abril, aunque Pekín aún no lo ha confirmado. De concretarse, sería la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático desde la que realizó el propio Trump en 2017 durante su primer mandato.

