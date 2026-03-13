Defensas aéreas de la OTAN interceptan otros dos misiles que se dirigían hacia Turquía

Restos de un sistema de defensa aérea de la OTAN que interceptó un misil lanzado desde Irán se ven en Dortyol, en la provincia sureña de Hatay, Turquía

El contexto Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ya son tres las ocasiones en las que Turquía ha interceptado misiles balísticos lanzados desde Irán.

La agencia turca Anadolu informó que las sirenas de alerta se activaron en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses bajo soberanía de Ankara, tras la interceptación de dos misiles balísticos dirigidos hacia Turquía. La defensa aérea turca ha cobrado mayor relevancia desde que fragmentos de misiles cayeron en su territorio, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Ministerio de Defensa turco destacó la neutralización de un misil balístico iraní y reafirmó su capacidad defensiva, coordinándose con la OTAN. Turquía ha enfatizado que no participa en el conflicto.

La agencia de noticias turca Anadolu ha informado este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses pero bajo soberanía de Ankara.

"Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN", ha recordado la agencia sobre esta base situada cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria.

La defensa aérea turca ha recibido mayor atención después de que fragmentos de misiles cayeran en dos ocasiones en su territorio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa señaló el lunes que un misil balístico disparado desde Irán fue neutralizado en el espacio aéreo por las defensas del país y por misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental.

En el mismo comunicado, la cartera militar de Ankara indicó que el país eurasiático "mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel", al tiempo que seguirá "evaluando los acontecimientos" en cooperación y consulta con la OTAN y sus aliados.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes, si bien la presidencia turca ha defendido en varias ocasiones que Ankara no es parte del conflicto y que sus instalaciones de la OTAN no se han utilizado para atacar a la República Islámica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.