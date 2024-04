El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, ha pedido a Israel "parar las matanzas indiscriminadas" tras la muerte de al menos siete trabajadores humanitarios de su organización en un bombardeo del Ejército israelí contra su vehículo en la gobernación gazatí de Deir al Balá.

"World Central Kitchen ha perdido hoy a varios de nuestras hermanas y hermanos en un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. (...) El Gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada", ha publicado el chef en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

"Estas son personas (ángeles) con las que serví en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son personas sin rostro... no son personas sin nombre", ha añadido. Además, ha instado a las autoridades israelíes a "dejar de restringir la ayuda humanitaria" hacia el enclave, a parar "de matar a civiles y cooperantes" y a "dejar de usar los alimentos como arma". "No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", ha agregado el chef.

Estas declaraciones han llegado después de que medios palestinos hayan publicado informaciones sobre la muerte de al menos siete trabajadores de World Central Kitchen. Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, uno polaco y uno australiano, sin que hasta el momento se hayan dado más detalles al respecto, según recoge el diario palestino 'Filastín'.

Por su parte, la ONG ha reconocido las muertes, asegurando que se trata de una "tragedia" y que los trabajadores humanitarios "nunca deberían ser un objetivo".

Los miembros de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en el contexto de la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra.