Certezas e incertidumbres del accidente aéreo mortal en Corea del Sur: investigan a la compañía Jeju Air tras un nuevo incidente

La compañía Jeju Air, en el punto de mira. Tras el indicente de este domingo donde Un total de 179 personas han muerto en Corea del Sur después de que un avión procedente de Tailandia se saliera de la pista, el tren de aterrizaje ha vuelto a dar problemas en un avión de la compañía aérea. Afortunadamente, en este segundo avión no ha habido víctimas.

El vehículo volvió al aeropuerto de salida a tiempo. Pero este incidente ha levantado las sospechas del gobierno surcoreano, que ha decidido inspeccionar la seguridad de la aerolínea. En la investigación del accidente también participará la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Y la empresa fabricante, Boeing, también ha sido contactada para cooperar. Aun así, todavía son muchas las incógnitas en un accidente donde solo han sobrevivido dos personas y 179 han fallecido.

El Ministerio de Infraestructuras y Transporte surcoreano ha confirmado durante una reunión informativa que planea "implementar inspecciones de seguridad de aviación rigurosas en respuesta a los incidentes en el tren de aterrizaje", según recoge la agencia de noticias estatal Yonhap.

Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las incógnitas que giran en torno al accidente aéreo de este domingo? La Policía y los bomberos están ahora investigando la causa exacta del accidente, que creen que fue causado por un fallo en el despliegue del tren de aterrizaje probablemente causada por el impacto de un pájaro. En el aeropuerto dijeron que el avión estaba tratando de realizar un aterrizaje forzoso debido al mal funcionamiento del tren de aterrizaje cuando se produjo el accidente, después de que su primer intento fracasase. No se descarta que algún pájaro hubiera sido el responsable del accidente

Sin embargo, el avión no habría podido reducir la velocidad hasta que llegó al final de la pista, algo que provocó el choque y que comenzase a arder. Varios testigos de la zona han señalado que algunos neumáticos no se habrían activado. El primer informe sobre el accidente de la nave se produjo poco después de las 9 horas local, pero la primera respuesta de las autoridades no llegó hasta pasados más de 45 minutos, cuando se movilizaron 80 efectivos de la sede central de rescate y de la Unidad de Aviación contra incendios.