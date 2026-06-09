El 'caso Lyhanna' pone en duda el sistema judicial de Francia: una familia demanda al Estado francés por su lentitud en la tramitación del caso

Varias personas participan en una manifestación en París (Francia) como protesta por el asesinato de Lyhanna, de 11 años

Los detalles El abogado de la familia, Pierre Debuisson, asegura que habrá dos procedimientos paralelos: una acción de responsabilidad contra el Estado ante un tribunal judicial por presunta negligencia grave y una segunda vía penal relacionada con la gestión del expediente.

La madre de una menor que denunció por violación a Jérôme Barella, sospechoso del asesinato de Lyhanna, de 11 años, demandará al Estado francés por "falta grave", debido a la lentitud judicial en el caso, según su abogado Pierre Debuisson. Este anuncio coincide con la creciente presión política por la muerte de Lyhanna, que ha reabierto el debate sobre las deficiencias del sistema judicial en la protección de menores. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha convocado a varios ministros para discutir medidas que refuercen la protección infantil. El presidente Emmanuel Macron visitará un hospital especializado en menores en riesgo para abordar la situación.

La madre de una menor que había presentado una denuncia por violación contra Jérôme Barella, principal sospechoso del asesinato de la niña Lyhanna, de 11 años, presentará una demanda contra el Estado francés por "falta grave", al considerar que la justicia actuó con una lentitud injustificable en la tramitación del caso, anunció este martes su abogado.

En declaraciones a RTL, el letrado de la familia, Pierre Debuisson, explicó que iniciará dos procedimientos paralelos: una acción de responsabilidad contra el Estado ante un tribunal judicial por presunta negligencia grave y una segunda vía penal relacionada con la gestión del expediente.

Este anuncio se produce mientras aumenta la presión política e institucional por el caso de Lyhanna, cuya muerte ha provocado una profunda conmoción en Francia y ha reabierto el debate sobre las deficiencias de la administración pública y del sistema judicial en la prevención de los delitos sexuales contra menores.

El caso ha generado una fuerte polémica después de que trascendiera que Jérôme Barella, principal sospechoso de la muerte de Lyhanna, había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones de menores, sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne este martes a los ministros de Justicia, Interior, Educación y Sanidad para examinar nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los menores y mejorar la respuesta frente a las violencias sexuales. Tras la muerte de Lyhanna, numerosos diputados y asociaciones han reclamado la aprobación urgente de una legislación específica para combatir las agresiones sexuales contra mujeres y niños.

Lecornu confirmó la víspera que el proyecto será remitido al Consejo de Estado "en los próximos días" y adelantó que incluirá disposiciones complementarias al proyecto de ley sobre protección de la infancia actualmente en preparación. Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Rémy Heitz, reconoció este lunes que existió "un fracaso" en el tratamiento judicial del caso y reclamó una revisión exhaustiva de los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

¿Un caso aislado o un problema estructural?

Fue precisamente lo que el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, anunció el domingo que haría: ordenar una revisión de todas las denuncias que involucren a menores, aproximadamente 70.000 expedientes, antes del 14 de julio. Y este lunes, tras reunirlos en la sede del Ministerio de Justicia, pidió a los fiscales jefes que elaboren antes del 14 de julio un inventario exhaustivo de todas las denuncias en trámite por delitos o crímenes cometidos contra menores en las que las investigaciones no hayan avanzado suficientemente o en las que aún no se haya interrogado a los sospechosos.

El objetivo es determinar si el caso Lyhanna constituye un caso aislado o si existen problemas estructurales más amplios en el tratamiento judicial de este tipo de expedientes, dijo. La indignación social se ha traducido también en movilizaciones masivas. Miles de personas se concentraron el lunes en decenas de ciudades francesas y frente al Ministerio de Justicia, en París, para denunciar los fallos del sistema judicial.

En medio de la indignación general, el presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por la primera dama, Brigitte Macron, visitará este miércoles el Hospital Robert-Debré de París para participar en la colocación de la primera piedra del Instituto del Cerebro Infantil, y recorrerá la Unidad de Atención Pediátrica para Menores en Riesgo (UAPED), especializada en la acogida de niños víctimas de violencia, informó este martes el Elíseo.

El jefe del Estado mantendrá encuentros con equipos científicos y médicos, así como con familias afectadas por trastornos del neurodesarrollo, antes de rendir homenaje a los profesionales implicados en la protección y acompañamiento de menores víctimas de abusos.

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