Donald Trump y su Gobierno no dejan de sorprendernos. Dos días antes de que abandonara el hospital tras contagiarse de coronavirus, la Casa Blanca puso a la venta en su web una moneda conmemorativa que celebraba que "Trump superó el COVID-19".

El ejemplar de edición limitada se vende por 100 dólares (85 euros) en la web de la tienda de regalos de la Casa Blanca y comenzará a ser distribuido a partir del próximo 14 de noviembre.

Lo curioso es que el lanzamiento de esta moneda conmemorativa se hizo solo dos días después de que el mandatario estadounidense ingresara en un hospital militar tras contagiarse de coronavirus.

Donald Trump ingresó el pasado 2 de octubre en el hospital militar de Walter Reed, a las afueras de Washington, tras contraer coronavirus. Allí recibió un tratamiento experimental con el cóctel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, el antiviral Remdesivir y el esteroide dexametasona.

El mismo sábado fuentes de la Casa Blanca informaron de que su estado de salud era "preocupante", pero solo un día después apareció en un vídeo asegurando que estaba "mucho mejor" y que continuaría trabajando en la campaña electoral.

"Llegué aquí porque no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo", aseguró el presidente.

Este martes, finalmente, ha abandonado el hospital en el que se encontraba ingresado, a pesar de que los médicos que le trataban advirtieron de que "todavía no está fuera de peligro".