Canadá responde a Trump con aranceles del 25% a los coches de EEUU que no cumplan el tratado de libre comercio

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha anunciado aranceles del 25% a coches estadounidenses que no cumplan el tratado de libre comercio, en respuesta a los impuestos de Trump. Carney considera que las medidas de Trump violan el T-MEC y han puesto fin al liderazgo económico de Estados Unidos. A pesar de la moratoria para Canadá y México, Carney advierte sobre el impacto negativo en la economía global. Canadá planea combatir estos aranceles en tribunales y fortalecer relaciones con otros países. Carney destacó la importancia de trabajar con socios fiables, como discutió con el canciller alemán Olaf Scholz.

Canadá mueve fichas tras el anuncio de los aranceles de Trump. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha anunciado este jueves que responderá con gravámenes del 25% a los coches de EEUU que no cumplan el tratado de libre comercio. También ha declarado este jueves que los nuevos aranceles se aplicarán al "contenido no canadiense" de los automóviles y camiones que se envíen desde EEUU y a los vehículos que no se ajusten al acuerdo comercial entre EEUU, México y Canadá

"Dado el daño potencial a su propio pueblo, la administración estadounidense debería eventualmente cambiar de rumbo. Pero no quiero dar falsas esperanzas", ha explicado Carney, añadiendo que Estados Unidos podría tardar mucho en cambiar de enfoque. Por otro lado, ha asegurado que los impuestos que ya se habían establecido con anterioridad en su gobierno seguirán vigentes.

"El período de 80 años en que Estados Unidos asumió el liderazgo económico mundial, en que forjó alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo y abogó por el intercambio libre y abierto de bienes y servicios, ha terminado. Esto es una tragedia", ha afirmado Carney.

Hay que recalcar que dentro del paquete de aranceles de Trump anunciado este miércoles, México y Canadá no se han visto afectados al prorrogar la pausa que había determinado hace un mes para los productos cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, anunció la Casa Blanca en un comunicado. Ya el 4 de marzo, Trump había impuesto aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, pero había establecido una moratoria de un mes para los productos de esos dos países.

El primer ministro canadiense también ha subrayado que las acciones de Trump son "una clara violación de los acuerdos comerciales" del tratado de libre comercio T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México que el propio presidente estadounidense firmó durante su primer mandato.

El muro arancelario ha puesto punto y final, según el primer ministro, a la época dorada de EEUU y que solo se podrá revertir la situación si "Estados Unidos y Canadá acuerdan un nuevo planteamiento global". Las palabras del líder canadiense contrastan con las pronunciadas este mismo jueves por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que valoró de forma positiva la decisión de Trump de no imponer nuevos aranceles a sus socios del T-MEC y ga afirmado que el acuerdo comercial tripartito "sobrevivió".

Según Carney, las acciones anunciadas la víspera por Trump "fracturarán la economía global y afectarán de forma adversa el crecimiento económico global. La economía global es hoy fundamentalmente diferente a lo que era ayer". "El sistema global económico anclado en Estados Unidos, en el que Canadá ha dependido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un sistema que aunque no era perfecto ha ayudado a la prosperidad de nuestro país durante décadas, se ha acabado", ha afirmado con gesto serio.

Ante la nueva realidad, Canadá "combatirá cada uno de estos aranceles" ante los tribunales y organismos internacionales, afirmó Carney además de con "aranceles cuidadosamente calibrados". También, el país aumentará sus relaciones con otros países "fiables". Carney reveló que este jueves habló con el canciller alemán, Olaf Scholz, con quien trató "la importancia de que socios fiables trabajen juntos para proteger la seguridad transatlántica y la profundización de los lazos económicos".