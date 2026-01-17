El campo mantiene las protestas en toda España contra el acuerdo de la UE con Mercosur

Los detalles A pocas horas de la firma del pacto en Paraguay, decenas de ganaderos y agricultores que tenían sus vehículos estacionados en el centro de Orense bloqueaban la N-120 e incluso prendían fuego a algunas pacas de hierba en el margen de la carretera.

Los agricultores en España continúan protestando contra los altos costos y la competencia exterior, especialmente ante el inminente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se firmará en Paraguay. En Orense y Oviedo, los manifestantes han cortado carreteras y paralizado ciudades. Argumentan que el acuerdo pone en riesgo al sector primario debido a la desigualdad de condiciones entre países. En Lugo, se han organizado actos reivindicativos, incluyendo una cena frente a la delegación territorial de la Xunta de Galicia. La firma del acuerdo en Asunción contará con la presencia de líderes europeos y sudamericanos, aunque aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo.

Los agricultores siguen luchando en forma de protestas en toda España contra los altos costes y la competencia exterior tras el anuncio del inminente acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Este sábado, los tractoristas han cortado la N-120 en Orense y horas antes en Oviedo, los agricultores paralizaban la ciudad durante horas. Todos ellos están a la espera de la firma del criticado acuerdo tras 25 años de negociaciones.

A pocas horas de que se firme dicho acuerdo en Paraguay, decenas de ganaderos y agricultores que tenían sus vehículos estacionados en el centro de la ciudad se han desplazado hasta ese lugar e incluso han prendido fuego a algunas pacas de hierba en el margen de la carretera.

Las protestas del campo tienen su origen al considerar el sector primario que la desigualdad de condiciones entre países les pone en riesgo. También en Lugo ha habido actos reivindicativos y a última hora de este sábado las organizaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema invitan a una cena reivindicativa.

Los manifestantes ya han avanzado que el acto se celebrará delante de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Lugo y que el menú consistirá en ternera a la brasa, leche y pan. Por su parte, el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, explicó a EFE que las organizaciones convocantes también pretenden que esa concentración ante la sede del Gobierno gallego se convierta en "un punto de información a los consumidores".

El objetivo es que "realmente sepan lo que va a suponer para ellos" ese acuerdo comercial. También este domingo habrá jornada de puertas abiertas en los tractores estacionados en ese lugar para que los más pequeños puedan subirse a ellos y hacerse fotos.

La UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmarán su acuerdo en Asunción, la capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia 'pro tempore' del Mercosur en este semestre, a partir de las 12.15 hora local (16.15 hora española). En representación de la Unión Europea acudirán la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Por parte del Mercosur, estarán el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Argentina, Javier Milei; y el de Uruguay, Yamandú Orsi. No obstante, no se espera la asistencia del presidente de Brasil, Lula da Silva. La firma en Asunción no es el paso final, ya que el Acuerdo de Asociación requiere de la aprobación del Parlamento Europeo, un trámite que se espera para los próximos meses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.