La Nochebuena de Manuel, chófer alicantino bloqueado cerca del Eurotúnel, lejos ha estado de ser magnífica. "No tenemos marisco ni familia", ha contado a laSexta, añadiendo qué es lo que ha cenado él esa noche: "Unos berberechos, unos mejillones y un poco de salmón". Además, la comida que le entregó una ONG fue totalmente inesperada: pizzas.

La cabina de conductor del camión también se ha convertido por unas horas en el comedor donde se ha servido su comida de Nochebuena Miguel Ángel, otra persona bloqueada en el aeropuerto de Manston. Su cena: una lata de calamares y otra de atún. Rodeado de hileras infinitas de camiones -sin más compañía que unos villancicos-, por unos minutos, al menos, sí ha podido notar cerca a los suyos.

La cena de Sergio y Patro: un bocadillo de calamares y una bandeja de jamón York. Ambos han pasado la Nochebuena conduciendo hacia Murcia. Ellos han podido descargar su camión de patatas en Beniel este mediodía, pero no olvidan y mantienen presentes a los miles de conductores que siguen atrapados: "Estamos muy cabreados, acordándonos mucho de los compañeros que se han quedado en Inglaterra".

Ese ha sido el caso de Javier, que se ha pasado la Nochebuena esperando a que le hagan la prueba del COVID en el aeropuerto de Manston: "Va a ser una noche bastante larga puesto que aquí hay unas colas inmensas". En sus respectivas 'no Nochebuena', han reivindicado que han sido ellos los que no han dejado de llenar nuestras neveras en plena pandemia: "Cualquier cosa ha pasado por las manos de un camionero".

Ante ello, han denunciado que han sido tratados como rehenes. "Nos hemos visto tirados aquí como trapos", ha lamentado Manuel. Así, el único momento dulce que han vivido estos camioneros el 24 de diciembre ha sido prácticamente el postre. En el caso de Manuel, no ha brindado, aunque tenía una botella de sidra. Ha explicado el porqué: "Como en realidad yo no debería estar aquí, no la voy a sacar". Lo hará cuando llegue a casa.