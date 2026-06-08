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despliegue en Pyongyang

Una cadena humana, globos y flores: Xi Jinping vuelve a Corea del Norte para reafirmar sus lazos con Kim Jong-un

¿Por qué es importante? Según el presidente chino, la relación bilateral se encuentra en un "nuevo punto de partida histórico". Kim, por su parte, ha afirmado que su encuentro ha permitido alcanzar un consenso para impulsar las relaciones bilaterales.

El presidente chino, Xi Jinping, fue recibido este lunes en Corea del Norte por el líder del hermético país, Kim Jong-un.

El presidente de Chino, Xi Jinping, ha vuelto a Corea del Norte para reafirmar sus lazos con Kim Jong-un, quien ha recibido con emoción a su principal aliado. A pie de pista en el aeropuerto también las esposas de ambos han sido muy protagonistas en este encuentro chino-norcoreano de dos días.

A su llegada, les ha recibido un despliegue en Pyongyang con una cadena humana en las habitualmente no tan llenas calles de la capital, pero este lunes había que salir a jalear a sus líderes. En la plaza principal, una multitud ordenadamente enfervorecida los ha recibido con globos y flores. En la recepción de los mandatario no han faltado un grupo de niños dando saltitos, que después han sido recompensado con carantoñas de Xi y Kim.

La plaza estaba presidida por dos retratos gigantes de sus tiempos mozos, lo que podría haber hecho saltar las lágrimas de un emocionado plañidero. Pero también se han puesto serios al ritmo de las marchas militares, con especial atención a la coordinación con la música. Tras esto, repaso a las tropas, un poquito de lucir músculo militar y caravana rumbo a comer, que hay unos líderes que alimentar.

Antes tocaba, sin embargo, una reunión previa para recordarle Xi a Kim que Pekín siempre está ahí, por muy aislada esté Corea del Norte. Tras el agasajo mutuo, ya sí pusieron rumbo a comer. Y la alegría de Kim cuando ya pasan juntos al banquete ha sido palpable. Igual que los invitados al ver que al fin llegaban sus amados líderes y cónyuges. Tienen mucho que comentar tras siete años de verse mucho con Putin y poco con Xi.

Según el líder chino, la relación bilateral se encuentra en un "nuevo punto de partida histórico". Durante el banquete, celebrado en la Casa Mokran de Pionyang, Xi afirmó que alcanzó con Kim un "importante consenso" para impulsar las relaciones, que incluye fortalecer los intercambios de alto nivel y profundizar la comunicación estratégica, según ha informado la agencia estatal china Xinhua.

Kim, por su parte, ha afirmado que su nuevo encuentro con Xi, nueve meses después de su reunión en Pekín, ha permitido alcanzar un consenso para impulsar las relaciones bilaterales ante los cambios de la situación internacional, y ha añadido que ambos intercambiaron ampliamente opiniones sobre asuntos globales y regionales de interés común, ha informado Xinhua.

El viaje de Estado de dos días es visto como un intento de Pekín de reactivar su relación con Pionyang que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia.

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