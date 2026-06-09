Ahora

Osos en Japón

La búsqueda de un oso en Japón mantiene cerradas casi 100 escuelas por segundo día

Los detalles El animal apareció por primera vez en Utsunomiya el 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse por diferentes puntos de la ciudad. En total, 94 escuelas de primaria y secundaria permanecen cerradas.

La Policía busca a un oso en una zona residencial después de que se avistara un oso negro en Utsunomiya.La Policía busca a un oso en una zona residencial después de que se avistara un oso negro en Utsunomiya.Reuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Casi un centenar de escuelas en la ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Japón, permanecen cerradas por segundo día consecutivo este martes mientras las autoridades buscan un oso avistado repetidamente en los últimos días, en un contexto de ataques récord que dejaron 13 muertos en el año fiscal 2025.

El animal fue visto por última vez esta madrugada a un kilómetro de distancia de la Universidad de Utsunomiya, donde hoy también se cancelaron todas las clases, según informa la cadena local de televisión NHK.

Cuando la Policía llegó al lugar no había rastro del oso, señala el medio de comunicación, y los planes de las autoridades de utilizar un dron para localizar el animal se vieron frustrados debido a las restricciones de vuelo sobre la zona.

A pesar del contratiempo, la búsqueda continúa este martes con la ayuda de la asociación de cazadores local y agentes de las fuerzas de seguridad, según el periódico regional Niigata Nippo.

En total, 94 escuelas de primaria y secundaria de la ciudad permanecen cerradas por segundo día consecutivo, tras el aviso del Gobierno municipal de la ciudad, que alertó de la proximidad de un oso a varias zonas residenciales el pasado lunes.

El animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse por diferentes puntos de la ciudad estos días. Esta búsqueda se suma a la que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), donde un oso hirió a cuatro personas recientemente.

En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes. En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. León XIV comienza su visita a Cataluña con actos en la Catedral y el Estadio Olímpico tras su baño de masas en Madrid
  2. Los docentes catalanes vuelven a manifestarse coincidiendo con la visita del papa León XIV a Barcelona
  3. La posible estrategia de "perfil bajo" de Leire Díez: de confesar antes del juicio a un pacto con Fiscalía para rebajar las penas
  4. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  5. Trump promete declarar la "victoria total" de EEUU sobre Irán "en las próximas dos semanas"
  6. Ola de robos en joyerías de centros comerciales de Madrid: sospechan de la existencia de una nueva banda criminal especializada en estos asaltos