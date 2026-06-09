La búsqueda de un oso en Japón mantiene cerradas casi 100 escuelas por segundo día

La Policía busca a un oso en una zona residencial después de que se avistara un oso negro en Utsunomiya.

Los detalles El animal apareció por primera vez en Utsunomiya el 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse por diferentes puntos de la ciudad. En total, 94 escuelas de primaria y secundaria permanecen cerradas.

En la ciudad japonesa de Utsunomiya, casi un centenar de escuelas permanecen cerradas por segundo día debido a la presencia de un oso avistado repetidamente. Este martes, las autoridades continúan la búsqueda del animal, visto por última vez cerca de la Universidad de Utsunomiya, donde también se cancelaron las clases. La operación se complica por restricciones de vuelo que impiden el uso de drones, pero cuenta con la colaboración de la asociación de cazadores local. Este hecho se enmarca en un contexto de ataques récord de osos en Japón, que en el año fiscal 2025 dejaron 13 muertos y 238 heridos.

Casi un centenar de escuelas en la ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Japón, permanecen cerradas por segundo día consecutivo este martes mientras las autoridades buscan un oso avistado repetidamente en los últimos días, en un contexto de ataques récord que dejaron 13 muertos en el año fiscal 2025.

El animal fue visto por última vez esta madrugada a un kilómetro de distancia de la Universidad de Utsunomiya, donde hoy también se cancelaron todas las clases, según informa la cadena local de televisión NHK.

Cuando la Policía llegó al lugar no había rastro del oso, señala el medio de comunicación, y los planes de las autoridades de utilizar un dron para localizar el animal se vieron frustrados debido a las restricciones de vuelo sobre la zona.

A pesar del contratiempo, la búsqueda continúa este martes con la ayuda de la asociación de cazadores local y agentes de las fuerzas de seguridad, según el periódico regional Niigata Nippo.

En total, 94 escuelas de primaria y secundaria de la ciudad permanecen cerradas por segundo día consecutivo, tras el aviso del Gobierno municipal de la ciudad, que alertó de la proximidad de un oso a varias zonas residenciales el pasado lunes.

El animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse por diferentes puntos de la ciudad estos días. Esta búsqueda se suma a la que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), donde un oso hirió a cuatro personas recientemente.

En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes. En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.