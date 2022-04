Nada se sabe de Mariano García, español jubilado desaparecido en la ciudad ucraniana de Jersón hace 15 días. Su familia y amigos temen lo peor, ya que en la guerra de Crimea luchó contra Rusia.

El valenciano, de 74 años, participó en una de las protestas contra el ejército ruso que se organizaron en esta ciudad, en la que reside. Ocurrió el 19 de marzo, cuando fue detenido, y desde entonces no se ha sabido de él.

En un primer momento, su amigo Julio Suárez, quien tiene a un hijo en la misma ciudad, confirmó que en la cárcel de Jersón había un español y un holandés. "Hemos deducido que era Mariano, porque no hay otro español allí", explicaba entonces el amigo en Más Vale Tarde.

Mario llevaba en la ciudad desde el inicio del conflicto en el Dombás, en 2014, cuando se unió a las filas ucranianas. Sospechan que el día de la manifestación llevaba con él el carnet de voluntario veterano de guerra y ese podría haber sido el motivo de su detención.

Sus amigos hicieron varios intentos solicitando que lo viese un médico, para ver el estado de salud y atender a Mariano, hasta que días después las autoridades rusas aseguraron a los mediadores que el español había sido liberado y que se había ido por su propio pie. Esta información se transmitió hasta en dos ocasiones.

Pero desde entonces no ha habido ni rastro de él en su apartamento. Sus vecinos no lo han vuelto a ver y ni siquiera saben si sigue en Jersón. "No sabemos en qué situación se encuentra y dónde se encuentra. Si hasta ahora puede haber estado en la cárcel, puede seguir en la cárcel o pueden haberlo trasladado a otro sitio", ha explicado su amigo. Medio mes después, el paradero de Mariano García sigue siendo un misterio.