Mariano García, el español de 74 años que llevaba instalado en Ucrania ocho años y que se encontraba en paradero desconocido tras haber participado en las protestas contra la invasión rusa, está vivo. Así lo han confirmado a laSexta fuentes cercanas al círculo del desaparecido, del que no se tenía prácticamente ninguna pista desde el sábado. Hasta ahora, no se sabía a ciencia cierta si García estaba detenido o había fallecido.

Esas mismas fuentes han señalado que "en el transcurso de dos o tres días habrá buenas noticias" sobre el caso de este funcionario jubilado que residía en Jersón realizando labores humanitarias. No obstante, de momento no han podido detallar nada más "por lo delicado de la situación". Este martes, un amigo de García, Julio Suárez, confirmaba a través de su hijo, residente también en Jersón, que el desaparecido se encontraba en manos de las tropas rusas.

"En cuanto a la identidad del español, podemos deducir que es él", explicó Suárez, pues añadió que "no hay otro español", aparte de él y su hijo, viviendo actualmente allí. Según declararon amigos de García, fue visto por última vez cuando las tropas rusas le obligaban a entrar en un vehículo mientras estaba en la calle protestando. Jersón lleva ocupada varias semanas ocupada por las tropas rusas.

En esta ciudad ucraniana hay una resistencia importante de los vecinos que se manifiestan diariamente contra la presencia militar de Putin en el territorio, y no pocos han sido arrestados por esta acción. "Sabemos que están maltratando a quienes tienen en la cárcel. No sabemos cómo está", advertía Julio Suárez el mismo martes, que no obstante quiso mandar un mensaje tranquilizador a la familia.