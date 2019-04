'Buena suerte con el muro', el vídeo viral que demuestra a Trump la dificultad de realizar su promesa

Amenazó, lo prometió y lo ha cumplido: Donald Trump ha firmado la orden ejecutiva para la construcción del muro con México. En una entrevista ha insistido en que el proyecto lo pagará México y avanza que, en unos meses, comenzaran los trabajos.

Sin embargo, la idea del nuevo presidente de Estados Unidos parece más cerca de la ficción que de la realidad, y así se lo hacen ver en un vídeo viral publicado el pasado mes de noviembre en la revista 'The Intercept' bajo el título 'Best of Luck with the Wall' ('Buena suerte con el Muro').

El vídeo se ha viralizado después de la firma de Donald Trump para comenzar la construcción pese a la oposición de México. Se trata de un montaje de más de 200.000 imágenes satelitales descargadas de Google Maps que recorren la frontera entre ambos países y demuestran lo inviable del proyecto.

La frontera se extiende durante más de 3.000 kilómetros, y en ella se pueden encontrar elementos como ríos o montañas, y México ya ha dicho que no lo pagará.