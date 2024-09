Josep Borrell deja claro que la Unión Europea "no reconoce la legitimidad democrática" de la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. En una entrevista con 'El Mundo', el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores apuesta por buscar "vías de negociación" con el país, algo que espera que Brasil y Colombia puedan lograr.

"Sé que hay varios Gobiernos que están, o han estado, tratando de dialogar con (el cuestionado presidente venezolano) Maduro. Pero también es cierto que, de momento, no se ha conseguido nada. Lo único que hay que conseguir es un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las elecciones", defiende.

Borrell habla de la "crisis grave" que atraviesa un país con más de 2.000 personas detenidas, instando a "ponerse en la peor de las situaciones" en caso de no prosperar los intentos de mediación con Maduro.

"Nosotros, en Europa, ya hemos extraído conclusiones. A estas alturas, no habiéndose presentado prueba alguna de que Maduro las ha ganado, no reconocemos que lo haya hecho, porque por otro lado hay información suficiente para ponerlo claramente en duda. Por lo tanto, no reconocemos su legitimidad democrática", concluye Borrell.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores también se pronuncia sobre la situación de Ucrania en la invasión rusa, recordando que "todas las guerras acaban con una negociación". "Lo que nos pide Ucrania es que la ayudemos en serio a defenderse. En serio quiere decir que no dejemos que Rusia la bombardee impunemente", reconoce.