El primer ministro británico, Boris Johnson, ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos a evitar todo tipo contacto, así como los viajes que no sean esenciales, al tiempo que les ha animado a no frecuentar pubs y otros lugares de ocio con vistas a frenar la propagación del coronavirus, que ha dejado 36 víctimas mortales en el país. Aunque, por el momento, no ha aplicado ninguna restricción.

En declaraciones en Downing Street, el 'premier' ha advertido de que el número de casos en el país podría duplicarse cada cinco o seis días a menos que se emprenda una "acción drástica". En este sentido, ha defendido que "ahora es el momento de que todo el mundo cese todo contacto no esencial con otros y deje de realizar los viajes no necesarios". "Deberíais evitar pubs, clubs, teatros y otros lugares de ocio", ha añadido.

Además, Johnson ha instado a los ciudadanos a permanecer en aislamiento durante 14 días si alguna de las personas con las que conviven presentan síntomas compatibles con el COVID-19. "Eso significa que si es posible no salgáis, incluso para comprar comida u otros bienes esenciales, a no ser que sea para hacer ejercicio y en ese caso a una distancia segura de otros", ha explicado.

Pide a las personas con patologías previas que eviten los contactos sociales durante 12 semanas

El mandatario también ha pedido a las personas con "problemas graves de salud" que eviten todo contacto social durante al menos 12 semanas y a las empresas que permitan a sus empleados teletrabajar para reducir el número de contagios.

Johnson ha dirigido un mensaje especial a los londinenses, visto que la capital parece ser por ahora la zona más golpeada por el coronavirus en el país. En este sentido, les ha instado a prestar especial atención a las directrices del Gobierno ya que en Londres el virus "va varias semanas por delante" con respecto a otros puntos del país.

Por su parte, el asesor jefe científico del Gobierno, Sir Patrick Vallance, ha subrayado que Reino Unido va unas tres semanas por detrás de Italia, por lo que otro tipo de medidas, como el cierre de escuelas, podrían ser necesarias más adelante. "Esas cosas tienen que hacerse en el momento adecuado", ha sostenido.

A su vez, el asesor médico jefe, Chris Whitty, ha incidido en que las opciones de morir para una persona dada "son muy bajas". Por el momento, en el país se han contabilizado algo más de 1.500 casos y 36 fallecidos. Además, ha reconocido que a la gente le resulta "muy difícil mantener" las restricciones sociales, pero es algo que evitará que el sistema nacional de salud "se vea desbordado".