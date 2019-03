Bate su propio record de funambulismo al cruzar dos montañas a 300 metros de altura

El canadiense Spencer Seabrooke ha batido su propio récord de ‘slack-lining’ cruzando dos montañas a 300 metros de altura sin cable de seguridad. El funambulesca ha tenido que sujetarse de la cuerda hasta en dos ocasiones para no caer al vacío, porque no llevaba arnés. El ‘slack-Laining’ es una modalidad parecida a la cuerda floja, pero la superficie no es un cable sino una cinta de nylon o poliéster, lo que aumenta el riesgo.

