Unos 248 millones de personas en China, el 18% de la población, han dado positivo en COVID-19 en las tres primeras semanas de diciembre, coincidiendo con la relajación de algunas de las restricciones. Shanghái, por su parte, ya ha recomendado a sus ciudadanos que no salgan de sus casas este fin de semana de Navidad "si no es necesario" ante la rápida propagación del virus.

"¡No salgas los fines de semana si no es necesario, pulsa el botón de pausa para tus reuniones sociales y sé la primera persona responsable de tu propia salud!", pidió la Oficina de Promoción Sanitaria de Shanghái en un mensaje del que se hizo eco el portal de noticias local The Paper. La institución se dirige especialmente a los jóvenes debido a que "suelen salir por las noches en los fines de semana", y les pide que no vayan a lugares cerrados con mala ventilación ni a zonas concurridas, ya que las temperaturas invernales "facilitan el contagio de enfermedades infecciosas".

Mientras que Shanghái trata de concienciar a los jóvenes sobre la gravedad de la situación, el subdirector del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, Sun Yang, insiste a todo e país en que los contagios van a seguir subiendo. Sólo el martes había 37 millones de personas probablemente contagiadas en China, según las actas de una reunión de este miércoles de la Comisión Nacional de Salud. Si bien las estadísticas oficiales sólo hablan de 62.000 infecciones en todo el país en las tres semanas de diciembre.

Más de la mitad de los 81 millones de habitantes de la provincia de Sichuan (suroeste) y la misma proporción de los 21 millones de habitantes de Pekín han contraído la enfermedad, explica Sun. Estas estimaciones tienen lugar cuando se cumplen casi tres años de encierros, cuarentenas y pruebas masivas en China, cuyo Gobierno que se ha mostrado en ocasiones inflexible en sus políticas de prevención. Recientemente ha suavizado algunas de sus medidas bajo el argumento de que los casos de la nueva variante ómicron son menos graves. Sin embargo, también estaría motivada esta cierta laxitud por el descontento mostrado por la población hacia estas restricciones.