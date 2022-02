Avdíivka se compone de calles desiertas y gélidas que se encuentran a tan solo cuatro kilómetros del frente de Ucrania. Está en plena región del Donbás. Sus habitantes se debaten entre la preocupación y el deseo de que no se repita otro conflicto militar, según confiesan al equipo de laSexta: "No quiero que haya guerra. Espero que no ocurra nada, pero los rumores nos ponen nerviosos".

"Solo Dios sabe si Putin atacará o no. Es un juego entre Rusia y Estados Unidos", señala otro vecino de la zona. De momento, el ejército ucraniano se encuentra practicando con el armamento que les ha enviado Estados Unidos. Un soldado avisa sobre el peor escenario: "Si quieres paz, prepárate para la guerra".

Además, los militares maniobran también en Chernóbil, ya que es uno de los puntos por donde Rusia, según expertos, podría entrar en el país. El presidente de Francia, Macron, sin embargo, está decidido a encontrar una solución pacífica. El lunes viajará a Moscú para reunirse con Putin. Y el martes lo hará en Kiev con el presidente de Ucrania.