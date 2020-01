laSexta ha conseguido hablar con los españoles que viven en Wuhan, que han narrado cómo están viviendo la epidemia local y cómo les afectan las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades.

Entre los millones de ciudadanos aislados en Wuhan está Pedro Molina, un entrenador español de fútbol base que asegura sentirse "preocupado por la situación". En la ciudad china en la que se originó el coronavirus "se han suspendido tanto los vuelos, los trenes, las salidas de coche", tal y como ha explicado el ciudadano español.

El Gobierno chino ha ordenado a la población el uso obligatorio de mascarillas y no recomienda salir a la calle. Oliver Cuadrado, otro de los españoles en Wuhan, reconoce que están "recluidos en casa".

Sin embargo otros aseguran no haber abandonado su rutina para no caer en la histeria. "Yo he salido con mi mascarilla a correr", ha reconocido Antonio, que ha asegurado estar "viviendo el día a día con la mayor normalidad dentro de las circunstancias".

Miguel Gentil, de la Casa China de Sevilla, conoce muy bien cómo reaccionan las autoridades chinas en las crisis sanitarias. Él vivía en China cuando la gripe aviar causó estragos. Por aquel entonces "te tomaban la temperatura por la calle": "Van con mascarillas; cogen a un grupo y lo ponen en cuarentena. Personas vestidas como en un ataque nuclear", ha destacado.

La comunidad china en España, preocupada, no pierde detalle de lo que ocurre en Wuhan. Yu han estudia en Santiago y no sabe cuándo volverá una amiga que viajó a China para celebrar el año nuevo, ya que "ahora no puede volver".

Incertidumbre e incógnitas sobre qué pasará en los próximos días con el coronavirus que mantiene al mundo en vilo.