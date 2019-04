Así es el periodista Jim Acosa, la voz crítica que Donald Trump quiere apagar

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Jim Acosta, periodista de CNN, intentó preguntar a Trump y éste le espetó "tú, no. Tú no. Tu cadena es terrible". De manera autoritaria Trump le vetó en venganza del informe difundido acerca de sus supuestas perversiones sexuales: "No seas grosero. No te permito que preguntes. Dais noticias falsas".

A pesar de silenciar a Jim Acosta, Trump recibió aplausos en la sala y ningún periodista criticó el maltrato a su colega, un estadounidense de origen cubano nacido en abril de 1971 que ya tuvo otro rifirrafe con Trump durante la campaña electoral.

Acosta también fue capaz de descolocar a Obama poco después de los atentados del 13N en París: "¿Por qué no acabamos con esos cabrones de Daesh?". Meses después, en la Habana, consiguió incomodar a Raúl Castro al preguntar por los disidentes encarcelados: "¿Por qué no los suelta?". Así es Jim Acosta, la voz crítica que Trump quiere apagar.