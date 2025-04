Un asesor de la Casa Blanca 'justifica' la petición de Musk de "aranceles cero" con Europa: "No entiende, él solo vende coches"

Primeras discrepancias entre el equipo de Donald Trump en la Casa Blanca y Elon Musk. Y todo por los aranceles. Tras escuchar al empresario decir que espera "cero aranceles", Peter Navarro, asesor de Comercio de la Casa Blanca, ha justificado su afirmación asegurando que él "no entiende" de estos temas.

El empresario aseguró este fin de semana en una conferencia en la que participó en Italia que, pese a los aranceles recién impuestos por Donald Trump, esperaba que en algún momento no hubiera aranceles entre Estados Unidos y el continente europeo. "Espero que tanto Europa como Estados Unidos avancen hacia una situación de cero aranceles, creando así una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica", aseguró.

No obstante, esta esperanza de Musk no parece que sea muy respetada para Peter Navarro. El asesor de Comercio de la Casa Blanca ha señalado que la opinión del multimillonario no es muy fiable en este tema: "Fue interesante escuchar a Elon Musk hablar de una zona de aranceles cero con Europa. Él no entiende. Y lo que creo que es importante entender sobre Elon es que él vende coches. Eso es lo que hace".

Mientras tanto, Estados Unidos espera con tensión el fin de las 48 horas de tregua en las bolsas. Este lunes, veremos si la guerra comercial iniciada por Trump vuelve a ponerlas en rojo. Wall Street se dejó más de un 10% en sólo dos días seis billones de dólares. Y a la espera de si mañana vivimos un lunes negro, desde el gobierno de Trump han asegurado esta tarde que los aranceles se van a aplicar y que no habrá rescate para los inversores.