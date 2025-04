Más de 50 países ya han pedido negociar los aranceles con Trump

Tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, representantes de unos 200 países afectados han contactado con él para buscar una solución. A pesar de la caída histórica de las bolsas y la incertidumbre económica, Trump y su equipo permanecen tranquilos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que no revertirán la política arancelaria hasta evaluar las ofertas internacionales, mencionando que 50 países ya han iniciado negociaciones. Bessent descarta una recesión y explica que la medida, pensada desde la pandemia, busca proteger la seguridad nacional y castigar a países con malas prácticas económicas. Las negociaciones podrían prolongarse.

Tan solo han tenido que pasar unos días desde que Donald Trump anunciara sus nuevos aranceles para que los representantes de algunos de los países afectados, alrededor de unos 200, se hayan puesto en contacto con el mandatario estadounidense para intentar negociar una solución. Con las bolsas en caída histórico y ante la incertidumbre de cómo se comportará la economía mundial ante los gravámenes del magnate, el presidente de Estados Unidos y su equipo se mantienen tranquilos de cara el futuro próximo.

Así, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha avisado este domingo de que el republicano no tiene intención de revertir su nueva política arancelaria hasta que no vea qué es lo que ofrece la comunidad internacional y no ha dudado en señalar que ya son 50 los países que se han puesto en contacto con el mandatario para emprender negociaciones bilaterales. Eso sí, sin dar nombres.

Bessent también ha descartado la posibilidad de que esta nueva realidad aboque al país a una recesión. "No veo motivo alguno para calcular una recesión", ha aseverado el secretario.

En una entrevista con la cadena NBC, el secretario del Tesoro ha asegurado que la Administración Trump llevaba rumiando esta nueva política desde la pandemia de coronavirus. "Este es un problema de seguridad nacional, que vimos durante esa época con su impacto en nuestras cadenas de suministro, y el presidente Trump ha decidido que no podemos correr el riesgo de estar dependiendo de países extranjeros para nuestros medicamentos cruciales, semiconductores y envíos", ha explicado.

Bessent tampoco ha eludido el carácter punitivo de una medida destinada a países que "desde hace mucho tiempo han sido malos actores" económicos y ha avisado de que las negociaciones no serán cuestión de días, ni siquiera de semanas. "Esperaremos a ver que se nos ofrece y si nos lo creemos después de décadas de mal comportamiento uno no puede hacer borrón y cuenta nueva", ha espetado.