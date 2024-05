Con la toma de posesión de este martes, Vladimir Putin se acerca a los zares de Rusia. Si completa su mandato habrá estado 30 años en el poder, casi como Stalin. Y si está otro mandato superaría a la emperatriz Catalina la Grande. laSexta ha hablado con Sara Núñez de Prado, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, para conocer en qué situación se encuentra el presidente ruso.

La primera pregunta para Núñez de Prado ha tenido que ver con el respaldo social con el que Putin cuenta todavía, sin embargo, con tanto tiempo en el poder cabría la posibilidad de que estuviera asomando algún tipo de oposición interna. La profesora ha explicado que "no tanto como parece", y es que según sus cálculos esta "puede estar en un 20%". No obstante, sostiene que "es débil" mientras que el presidente ruso cuenta "un apoyo importante por parte del pueblo".

Otras de las cuestiones planteadas es que la Unión Europea vendió hace dos años, cuando empezó la invasión de Ucrania, que Rusia se iba a hundir por las sanciones económicas. Pero, su economía está aguantando sin problemas evidentes, según afirma la profesora, que a su vez ha detallado que "el PIB ha subido". Sobre las sanciones, ha explicado que "pocas veces tienen, realmente, efectos positivos".

"En este caso, además, ha pasado que Putin ha cambiado el mercado", ha argumentado Núñez de Prado, que ha explicado que "en lugar de vender al que vendía antes, ahora vende a los BRICS, básicamente". Otro "elemento fundamental e importante" es que Putin "recibe la ayuda de China".

La profesora, en cambio, no olvida que Rusia sí que "tiene un problema y es que está soportando toda esta economía en la industria de guerra", lo cual asegura, "implica que en un futuro tiene que cambiar o algo va a ocurrir". En definitiva, "ahora las cosas económicamente van bien" para Putin.

¿Están los rusos detrás del incendio de Fuenlabrada?

Por otro lado, el 30 de marzo se produjo un incendio de una nave industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada que pasó desapercibido en aquel entonces y del que ahora se conoce que la Policía Nacional investiga si fue provocado por colectivos prorrusos. Los agentes, además, también investigan si este incidente tiene relación con un ataque sufrido por una empresa ucraniana en Reino Unido que mandó ayuda humanitaria al país cuando arrancó el conflicto.

Preguntada sobre si Rusia cuenta con la capacidad para provocar este tipo de sucesos en distintas partes del mundo, la profesora experta en Putin enfatiza en "distinguir entre Rusia como tal y lo que son grupos rusos", sobre los cuales dice "sí que tienen capacidad". "Rusia, entendida como Estado, sería otra cosa distinta", y añade: "Claro que podrían ser grupos rusos, ¿por qué no?".

