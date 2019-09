Un joven de 14 años se ha convertido en el primer adolescente trans registrado legalmente en Chile. Tras una intensa lucha, el menor ha conseguido por fin el cambio de nombre en el Registro.

"Luché con mi tía para poder cambiarme el nombre porque mis papás no querían darme la firma. Ahora estoy contento, ya tengo mi nombre legal y me gustaría poder sacar mi carné y que me reconocieran. Soy el primer niño que ya tiene su cambio legalmente", ha explicado el propio Alexis.

A finales de 2018, Chile aprobaba la ley que permite a los mayores de 14 años cambiar su nombre y su sexo en el registro civil.

Los adolescentes de entre 14 y 18 años deben presentar un requerimiento en un tribunal de familia y contar con la autorización de, al menos, uno de sus padres o representantes legales.