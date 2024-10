El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido del riesgo "de guerra total" en Oriente Medio y ha asegurado que el mundo necesita "un estado palestino viable", por lo que ha llamado a "parar ya" la escalada bélica: "Urge un alto el fuego en Gaza y una tregua en Líbano".

De esta manera se ha pronunciado en la comisión de Exteriores donde ha comparecido para hablar de varias cuestiones de la gestión de su departamento y en la que varios grupos, como Podemos y ERC, han afeado al Gobierno que siga vendiendo armas a Israel. Sin embargo, el ministro ha insistido en que desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra en Gaza tras los ataques de Hamas a Israel, no hay nuevas licencias de exportación y tampoco se permite la escala de buques con armamento cuyo destino es Israel.

Y sobre las licencias anteriores al 7 de octubre ha explicado que se hace "una monitorización constante" y tampoco se permiten si van destinadas al Estado hebreo. Albares ha señalado que están trabajando para celebrar una conferencia de paz en Madrid para poder aplicar la solución de los dos Estados.

El ministro de Exteriores ha resaltado que se necesita "un marco que venga con alto el fuego en Gaza, tregua en Líbano, liberación rehenes y entrada de ayuda humanitaria". Un marco que asegura que ya está "decidido", pero que hace falta aplicarlo. Además, resaltó que en Oriente Medio "se necesita un estado palestino viable".

Albares acusa al PP de "no estar a la altura" y ponerse en contra del Gobierno en política exterior

Por otro lado, José Manuel Albares, ha afirmado que el Partido Popular "no ha estado a la altura" durante las recientes crisis con países de Iberoamérica como Argentina o Venezuela, y le acusó de adoptar posiciones en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, se ratificó en la decisión de no enviar a ningún representante oficial a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y defendió la labor realizada para ofrecer asilo en España al opositor mexicano Edmundo González, frente a un Partido Popular del que dijo que "no ha estado a la altura".

"Como ministro de Asuntos Exteriores siempre defenderé a las instituciones españolas como he defendido la Jefatura del Estado frente a México, a la Presidencia del Gobierno, o al Parlamento frente al Gobierno de Venezuela", aseveró. Lo que lamentó fue que cuando Javier Milei acudió "a nuestra capital a insultar a la Presidencia del Gobierno" desde el PP "no solamente no apoyan al Gobierno, sino que le vuelven a traer para darle una medalla", algo que consideró es "el colmo".

En la misma línea, reclamó a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo que pidiera disculpas por acusar al embajador en Caracas de permitir "coacciones" a Edmundo González Urrutia, o de propiciar "un golpe de Estado", como dijo Esteban González Pons.

Durante su intervención, el diputado del PP Carlos Floriano sostuvo que su partido "defiende la democracia aquí y en nuestros países hermanos" frente a "un Gobierno que pisotea la democracia, aquí y en nuestros países hermanos". Con respecto a Venezuela, preguntó al ministro "quién ganó" si no fue Maduro, y le dijo que si "ya ha perdido la esperanza de que Maduro entregue las actas, porque se la sigue pidiendo".

Asimismo, le dijo a Albares que "si le exigiera a sus socios la misma lealtad que el Partido Popular tiene con el Gobierno de España en el tema de Ucrania, a lo mejor tendría algo de credibilidad", pero se la negó porque "entre un socio que no se siente español" "y el otro que se siente mexicano andan ustedes defendiendo a gente que está en favor de Putin y no en favor de Ucrania".