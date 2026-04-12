Albares acusa a Israel de seguir "empecinado en una guerra que no es buena para nadie" tras el alto el fuego entre EEUU e Irán

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores, en una entrevista en 'elDiario.es', ha apuntado al Gobierno hebreo y considera que "hay personas interesadas en que las negociaciones de Islamabad no lleguen a buen puerto".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha criticado al Gobierno de Israel por su persistencia en un conflicto que considera perjudicial, tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. En una entrevista, Albares señaló que hay intereses que buscan obstaculizar las negociaciones de paz en Islamabad. Al ser cuestionado sobre Israel, afirmó que su Gobierno está empecinado en la guerra. También destacó que el alto el fuego es frágil, evidenciado por los ataques de Israel a Líbano. Albares criticó las violaciones de derechos humanos por parte de Israel y defendió la apertura de la embajada española en Teherán, asegurando que hay garantías de seguridad. Las conversaciones de paz entre EEUU e Irán en Islamabad no han logrado avances significativos.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha acusado al Gobierno de Israel de seguir "empecinado en una guerra que no es buena para nadie". Así se ha expresado en una entrevista en 'elDiario.es', en la que señala a los hebreos por su actitud una vez se alcanzó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

"Hay muchas personas interesadas no ya en que esas negociaciones de Islamabad no lleguen a buen puerto, sino en que ni siquiera se lleguen a sentar", ha afirmado Albares.

Al ser preguntado por si hacía referencia a Israel, el ministro ha sido claro: "Su Gobierno seguía claramente empecinado en la guerra".

En ese sentido, Albares ha expuesto que el alto el fuego al que EEUU e Irán llegaron es "muy frágil y está abiertamente amenazado". "Lo estamos viendo con los ataques de Israel a Líbano", ha expuesto.

"He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz", ha insistido el ministro.

Albares, además, ha hablado del acuerdo de asociación que mantienen todavía la Unión Europea e Israel: "Se establece el respeto de los derechos humanos, pero los israelíes no los están respetando ni en Gaza ni ahora en Líbano".

"Son violaciones flagrantes del derecho internacional", ha afirmado Albares sobre los ataques israelíes primero en la Franja de Gaza y luego con los bombardeos a Líbano, donde las autoridades libanesas han compartido que ya son más de 2.000 los muertos que ha habido en apenas un mes por las ofensivas hebreas.

Por su parte, Albares ha defendido la apertura de la embajada de España en Teherán. En sus palabras, considera que con dos semanas de alto el fuego hay garantías de seguridad para el embajador y para el personal.

En cuanto a las conversaciones de paz en Islamabad entre EEUU e Irán, de momento no hay acuerdo. Ambas partes han cerrado la primera jornada sin avances significativos e interrumpiendo las negociaciones sin romper con el diálogo.

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